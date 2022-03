Эти 4 игры дадут бесплатно по программе Games With Gold в апреле





Компания Microsoft сегодня объявила список игр, которые получат бесплатно в апреле подписчики Xbox Live Gold в рамках программы Games With Gold. Как обычно, игрокам предложат 4 проекта — 2 из них по обратной совместимости с поколений Xbox и Xbox 360.

Следующие 4 игры ждут подписчиков Xbox Live Gold в рамках Games With Gold в апреле 2022 года:

Another Sight: 1-30 апреляHue: 16 апреля — 15 маяOutpost Kaloki X: 1-15 апреляMX vs ATV Alive: 16-30 апреля