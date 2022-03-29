Как вели бы себя знаки зодиака, если бы были кошками

А вы когда-нибудь задумывались, влияют ли знаки зодиака на привычки… кошек? Теперь, благодаря аккаунту на tumblr puniccatthezodiac, у нас есть возможность узнать, как бы вели себя знаки зодиака, будь они этими милыми комочками шерсти. Ищите себя и смейтесь от души!

1. Овен: Прячется за дверью, чтобы наброситься на ноги хозяина, когда он будет входить

2. Телец: Мнет одеяло лапками, прежде чем уснуть

3. Близнецы: Неожиданно начинает кусаться, когда ему гладишь животик

4. Рак: Возмущенно мяукает, когда перестаешь его гладить

5. Лев: Ходит по клавиатуре, когда хозяин пытается работать

6. Дева: Занимает всю хозяйскую постель, когда спит

7. Весы: Дрыхнет весь день, а ночью начинает приставать и требовать, чтобы с ним поиграли

8. Скорпион: Рвет ценные бумаги хозяина и оставляет повсюду клочки

9. Стрелец: Трется о вас и все ваши вещи, на случай если вы забыли о нем

10. Козерог: Спит в странных позах и делает все те вещи, которые животные вытворяют во сне

11. Водолей: Пьет воду исключительно из-под крана и спит в раковине

12. Рыбы: Ложится хозяину на колени, когда тому грустно, чтобы взбодрить его

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