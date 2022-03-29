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Катя Гордон назвала Потапа идиотом

Катя Гордон назвала Потапа идиотом
Ведущая Катя Гордон в шоке от поведения рэпера. Потап продолжает лить ненависть в адрес россиян, при этом часто публикует в Сети непроверенную информацию. По поводу поведения рэпера, который в прошлом прекрасно зарабатывал в нашей стране, высказалась юрист Катя Гордон. Гордон попросила исполнителя прекратить травлю в отношении ее соотечественников и проверять информацию, прежде чем публиковать ее в своем блоге. «Господи, какое позорище… Я как юрист обращаюсь к Потапу и всем идиотам, слепым от своей злобы. Работайте над взбросами пореалистичнее. Вы издеваетесь над пацанами как звери, вы давно и много льете дерьмо на русских. Вы плевать хотели на тех журналистов, которые защищали вас. Вы тупо и слепо ненавидите. Могли бы извиниться. Но вы готовы замарать всех своей ненавистью. Чем дальше, тем больше я думаю, что антироссийская злоба в вас сидела давно и долго», — поделилась наблюдением 41-летняя Екатерина.
Потап и Настя - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории Российской Федерации» Напомним, Потап не раз негативно высказывался и в адрес российских звезд. Так, под гнев рэпера попала телеведущая Ольга Бузова, с которой он успел записать композицию. «Я по ошибке даже записал песню с Олей Бузовой. Слава Богу, не выпустил ее и никогда не выпущу. Никогда мы не будем выступать у вас и получать ваши премии. Отказываюсь от всех наград и песен», — сетовал 40-летний музыкант, который, по слухам, сейчас живет в Испании вместе с супругой Настей Каменских. Бузова не стала отвечать Потапу, зато задела Макса Барских — украинский певец тоже ополчился на нее. «Похоже, он совсем съехал с катушек. Что не сделаешь ради пиара! Причем страшного пиара на своих же соотечественниках. Все его высказывания относятся, как вы обратили внимание, только к нескольким топовым артистам. Другие ему не интересны. Ну это и понятно. Человек давно в индустрии и четко знает, что такое цитируемость. Она ему сейчас крайне важна. Максим сидит в теплой уютной квартире где-то в Дубае и рассказывает, как ему жить плохо и какая Россия плохая страна», — отмечала Оля.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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