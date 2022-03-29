Лариса Долина публично призналась в любви Владимиру Преснякову

Певица Лариса Долина опубликовала совместное фото с Владимиром Пресняковым, сопроводив его теплыми словами. Сегодня Владимир Пресняков отмечает день рождения — ему исполнилось 54 года. Одной из первых его поздравила коллега и давняя подруга Лариса Долина. Певица уже много лет выступает на сцене, она знакома с большей частью представителей отечественного шоу-бизнеса. Долина призналась, что в эту цифру просто невозможно поверить — ведь музыкант молод, энергичен, полон творческих сил и планов.Лариса Долина и Владимир Пресняков «Володька, поверить невозможно в эту цифру 🤦🏼‍♀️и, всё же, с днюшкой, дружище! За твой талант и харизму сегодня вечером скажу тост, а сейчас просто хочу тебе пожелать творческого долголетия, неиссякаемой энергии, любви, счастья, здоровья тебе и твоей чудесной семье! Люблю сильно!♥️♥️♥️🍾🥂👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻», — обратилась к имениннику Лариса Долина, опубликовав совместный снимок в Telegram-канале. Кстати, буквально три дня назад Лариса Долина отправилась на банкет, который устроил Владимир Пресняков-старший в честь своего дня рождения. Там собралась вся семья именинника — от сына до внуков. А жена Преснякова-младшего, Наталья Подольская, поделилась семейным фото, на котором запечатлена с семьей супруга. Разница в возрасте у Натальи Подольской и Владимира Преснякова составляет 14 лет, но это никак не сказывается на их отношениях. Супруги вместе с 2005 года, а поженились они в 2010 году. За это время у них родились двое сыновей.