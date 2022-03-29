Microsoft: Нет планов по добавлению Resident Evil Village в Game Pass





Несколько дней назад появились слухи, что Microsoft может добавить в подписку Game Pass прошлогодний хит — игру Resident Evil Village от Capcom. Слух возник, когда один из новостных порталов обратил внимание, что в Microsoft Store статус Game Pass отображается для игры Resident Evil Village. Отображался данный статус в течение непродолжительного времени, после чего пропал.

Microsoft в лице одного из руководителей Xbox Майора Нельсона дала комментарий по возможному появлению Resident Evil Village в Game Pass:

Это была ошибка, связанная с отображением скидки на проект в Microsoft Store, и с тех пор она была исправлена. В настоящее время нет планов по включению Resident Evil Village в Xbox Game Pass.

Напомним, Resident Evil 7 сейчас доступна в Game Pass.