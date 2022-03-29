Наталья Подольская показала милые кадры с мужем – именинником и их сыновьями

Певица Наталья Подольская трогательно поздравила Владимира Преснякова с днем рождения, поделившись семейными кадрами. Сегодня, 29 марта, день рождения отмечает известный певец, музыкант, композитор Владимир Пресняков. Жена артиста, Наталья Подольская посвятила дорогому имениннику теплое поздравление в личном блоге и поделилась семейными фото. Артистка не скрывает, что ее жизнь изменилась с тех пор, как она встретила Владимира Преснякова. Примечательно, что пара вместе уже 11 лет. У них подрастают сыновья Артемий и Иван. Артистка успевает строить карьеру и заботиться о домашнем очаге. Более того, она готовит, следит за внешностью и старается удивлять мужа.На днях день рождения отпраздновал отец Преснякова. Владимиру Преснякову-старшему исполнилось 76 лет. А теперь сам артист празднует 54-летие. Жена именинника поделилась семейными фото, на которых они позируют с детьми.Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыновьями «День Рождения твой, а праздник общий! Я хочу тебе пожелать, чтобы все так же у нас и продолжалось ! Большего и не нужно ! Главное так же и в здравии ! Спасибо тебе, любимый! И спасибо твоим родителям за тебя! Люблю бесконечно…!!!!», — написала Подольская. Поклонники осыпали комплиментами звездную семью и присоединились к поздравлениям. «Поздравляем Владимира с днём рождения! Будьте самыми счастливыми 🥳», «С днем рождения! Огромного счастья в семье и творчестве!❤️», «С Днём рождения!!! 🎂 Счастья, здоровья, любви!!! Какие вы классные!», «С днём рождения! Будьте счастливы и едины. Пока вы едины, вы непобедимы! И пусть мир будет в душе, в семье, в мире!» —присоединились поклонники к поздравлению Натальи Подольской.Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыновьями Напомним, Владимир и Елена Пресняковы вырастили единственного сына. Он пошел по их стопам и стал популярным исполнителем. Певец подарил родителям троих внуков. Старший наследник Владимира Преснякова-младшего родился в 1991 году от союза с певицей Кристиной Орбакайте. Никита в 2017 году женился на модели Алене Красновой.