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Официально: Apex Legends обновят до Xbox Series X | S уже сегодня

Официально: Apex Legends обновят до Xbox Series X | S уже сегодня


Компания Electronic Arts и студия Respawn объявили о дате выхода долгожданной оптимизации игры Apex Legends до Xbox Series X | S и Playstation 5. Обновление станет доступно игрокам уже сегодня — 29 марта в 20:00 по московскому времени, одновременно с выходом Warriors Collection Event. Игрокам на Xbox достаточно просто загрузить обновление игры, Apex Legends поддерживает Smart Delivery.

Разработчики Apex Legends заявляют следующие улучшения в оптимизированных версиях игры по сравнению с версиями по обратной совместимости:



4K разрешение (PlayStation 5 и Xbox Series X)



Частота кадров 60 в секунду (PlayStation 5 и Xbox Series X | S)



HDR (PlayStation 5 и Xbox Series X | S)



Тени с более высоким разрешением (PlayStation 5 и Xbox Series X)



Улучшенная детализация на расстоянии (PlayStation 5 и Xbox Series X)

Стоит сказать, что ранее разработчики обещали реализовать режим 120 FPS в оптимизированной версии Apex Legends, но пока он не заявлен для обновления.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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