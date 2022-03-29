Официально: Apex Legends обновят до Xbox Series X | S уже сегодня





Компания Electronic Arts и студия Respawn объявили о дате выхода долгожданной оптимизации игры Apex Legends до Xbox Series X | S и Playstation 5. Обновление станет доступно игрокам уже сегодня — 29 марта в 20:00 по московскому времени, одновременно с выходом Warriors Collection Event. Игрокам на Xbox достаточно просто загрузить обновление игры, Apex Legends поддерживает Smart Delivery.

Разработчики Apex Legends заявляют следующие улучшения в оптимизированных версиях игры по сравнению с версиями по обратной совместимости:

4K разрешение (PlayStation 5 и Xbox Series X)Частота кадров 60 в секунду (PlayStation 5 и Xbox Series X | S)HDR (PlayStation 5 и Xbox Series X | S)Тени с более высоким разрешением (PlayStation 5 и Xbox Series X)Улучшенная детализация на расстоянии (PlayStation 5 и Xbox Series X)

Стоит сказать, что ранее разработчики обещали реализовать режим 120 FPS в оптимизированной версии Apex Legends, но пока он не заявлен для обновления.