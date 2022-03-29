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Отар Кушанашвили прошелся по Светлане Лободе

Отар Кушанашвили прошелся по Светлане Лободе
Скандальный журналист считает, что певица Светлана Лобода больше никому не нужна. Телеведущий Отар Кушанашвили в шоу «Каково?!» на YouTube заявил, что он давно предупреждал украинскую певицу Светлану Лободу: она доиграется. Так в итоге и случилось. По его словам, в современном мире «невозможно обслуживать 25 королевских дворов». Он понимал, что звездная исполнительница будет послана на три буквы как в России, так и на Украине.
Светлана Лобода - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории Российской Федерации» «Мне очень жаль ее, ведь ей отказано в двух домах — домах под названием Россия и Украина. Людям не нравится, когда человек слишком поздно вспоминает, какой дома паспорт лежит», сказал Отар Кушанашвили. Напомним, что Светлана Лобода не так давно показывала свой украинский паспорт в соцсетях. При этом она проживает в последнее время на постоянной основе на Мальте.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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