Отар Кушанашвили прошелся по Светлане Лободе

Скандальный журналист считает, что певица Светлана Лобода больше никому не нужна. Телеведущий Отар Кушанашвили в шоу «Каково?!» на YouTube заявил, что он давно предупреждал украинскую певицу Светлану Лободу: она доиграется. Так в итоге и случилось. По его словам, в современном мире «невозможно обслуживать 25 королевских дворов». Он понимал, что звездная исполнительница будет послана на три буквы как в России, так и на Украине.Светлана Лобода - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории Российской Федерации» «Мне очень жаль ее, ведь ей отказано в двух домах — домах под названием Россия и Украина. Людям не нравится, когда человек слишком поздно вспоминает, какой дома паспорт лежит», сказал Отар Кушанашвили. Напомним, что Светлана Лобода не так давно показывала свой украинский паспорт в соцсетях. При этом она проживает в последнее время на постоянной основе на Мальте.