Откуда берутся метеоры, астероиды, кометы и звездные дожди

Вадим Карасев

Практически все люди видели хотя бы раз в жизни комету или звездный дождь. Настало время доступным и понятным языком объяснить, откуда они берутся и что они значат с точки зрения астрономии и астрологии.

Что мы знаем о звездопадах? На ум приходит только загадывание желаний, да красивые вспышки на небосводе. Оказывается, это происходит не просто так. Настало время понять процессы, которые рождают эти астрономические события.

Откуда берутся звездные дожди

В названии статьи присутствуют метеоры и звездные дожди. Стоит отметить, что метеоры — это и есть звездный дождь. Точнее, звездный дождь порождает как метеоры, так и метеориты. Метеором называют космическое тело, которое вошло в атмосферу Земли, но не достигло ее поверхности. Метеорит — это метеор, который не успел сгореть в плотных слоях атмосферы, из-за чего упал на поверхность.

Звездные дожди появляются из-за того, что Земля проходит сквозь пояс обломков комет или астероидов. Кометы и астероиды — это маленькие по меркам космоса и планет объекты, которые имею диаметр в несколько километров. Они обращаются вокруг Солнца по своим постоянным орбитам, которые пересекаются с Земной орбитой. В таких точках пересечения на нашу планету как раз и падают обломки этих объектов. В итоге мы видим это как звездный дождь.

Такими яркими обломки комет и астероидов становятся из-за огромной скорости. Как известно, атмосфера Земли достаточно плотная, поэтому при вхождении в атмосферу обломки очень сильно разогреваются и в буквальном смысле очень ярко сгорают, оставляя след.

Астрологи считают, что каждый из звездопадов появился не случайно. В зависимости от того, из области какого созвездия на ночном небе появляются метеоры, определяется астрологический смысл звездопада. Например, Геминиды появляются из созвездия Близнецов, поэтому в пик их активности полезно общаться, знакомиться, проводить время с друзьями и семье, загадывать любовные желания. Леониды появляются из области созвездия Льва, поэтому в период их пика полезно загадывать финансовые желания, больше работать и проявлять деловую активность в целом.

Как появились астероиды и кометы

У многих мог появиться вопрос о том, откуда же взялись сами кометы и астероиды. Тут ответ еще более простой. Они появились при зарождении Солнечной Системы — несколько миллиардов лет назад. Какие-то из них могли стать результатов столкновения планет. Если астероиды летают по орбитам, которые расположены относительно близко к нам (между орбитами Марса и Юпитера), то кометы прилетают из отдаленных участков, называемых поясом Койперта и облаком Оорта. Именно поэтому мы наблюдаем их очень редко.

Также астероиды могут прилетать из других звездных систем или, теоретически, даже из других галактик. Скорее всего, таких объектов бывает немало, но первым зарегистрированным межзвездным странником стал астероид со странным названием Оумуамуа. Это объект с довольно вытянутой формой, который пристально изучали ученые в течении нескольких лет. Сейчас он уже летит прочь и больше никогда не вернется.

Астрологи считают, что такие «пришельцы» могут символизировать приближение очень важных перемен в жизни человечества. Возможно, что Оумуамуа первым намекнул нам о том, что грядет пандемия коронавируса. К сожалению, сказать точно, что хочет сказать Вселенная такими встречами, невозможно.