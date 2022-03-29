Песков назвал ложью информацию о принудительном вывозе жителей Мариуполя в РФ

Тема: Военная операция на Украине

13:39 Автор: Руслан Грудцинов

Источник: ТАСС

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения западных СМИ о том, что российские военные насильно вывозят жителей Мариуполя в Россию, передает ТАСС. Все жители города оказались в России добровольно, отметил он.

«Я могу прокомментировать это как ложь. Это не соответствует действительности», — сказал Песков. Он сообщил, что российские военные помогают мирным гражданам покидать Мариуполь и места, опасные для жизни.

Песков рассказал, что людей в Мариуполе расстреливают в спину при попытке уехать из города. «На этот счет имеется уже большое количество рассказов непосредственно очевидцев», — сказал он.

В конце марта в Госдуме анонсировали внесение законопроекта, сокращающего сроки рассмотрения обращений граждан Украины о предоставлении им статуса беженца. Документ также отменяет для них прохождение медицинского освидетельствования и сдачу экзаменов на знание русского языка.

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