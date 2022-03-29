Под Белгородом прогремели взрывы
Сегодня, 22:20
22:10 Автор: Жанна Звягина
Под Белгородом, в районе села Красный Октябрь, прогремели взрывы. Об этом в своем Telegram-канале во вторник сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, как и разрушений.
В результате взрывов на заводе боеприпасов в Дзержинске пострадали два человека
Политик сообщил, что находится на прямой связи с главой села, который в данный момент осматривает территорию. На место происшествия прибыли сотрудники всех экстренных служб.
Причину взрывов Гладков пообещал назвать позднее.
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По материалам: pnp.ru