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Под Белгородом прогремели взрывы

Под Белгородом прогремели взрывы

22:10  Автор: Жанна Звягина



Под Белгородом, в районе села Красный Октябрь, прогремели взрывы. Об этом в своем Telegram-канале во вторник сообщил глава региона Вячеслав Гладков. 

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, как и разрушений.

В результате взрывов на заводе боеприпасов в Дзержинске пострадали два человека


Политик сообщил, что находится на прямой связи с главой села, который в данный момент осматривает территорию. На место происшествия прибыли сотрудники всех экстренных служб. 

Причину взрывов Гладков пообещал назвать позднее. 



#происшествия #в регионах


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# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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