Россия выплатила госдолг на 103 миллиона долларов

11:22 Автор: Юлия Катенёва

Российский Минфин перечислил средства на выплату дохода по еврооблигациям. Речь идет купонном доходе на 102 миллиона долларов по облигациям со сроком погашения в 2035 году, сообщается на сайте финансового ведомства.

Согласно сообщению ведомства, средства получены НКО АО «Национальный расчетный депозитарий».

Минфин выполнил обязательства по выплате купонов по госдолгу

«Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций», — отмечается в сообщении.

18 марта Минфин выплатил купонный доход по евроблигациям в размере 117,2 миллиона долларов со сроком погашения в 2023 году. Это был первый первый платеж российской стороны по ее внешнему долгу после заморозки части резервов.





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