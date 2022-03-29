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Слух: Everwild от Rare может быть крупномасштабной мнопогопользовательской игрой

Слух: Everwild от Rare может быть крупномасштабной мнопогопользовательской игрой


Everwild — один из самых загадочных проектов Xbox, который сейчас анонсирован. Студия Rare впервые рассказала о разработке игры еще в 2019 году, после этого об игре практически не было никакой информации. Разные инсайдеры утверждают, что в создании Everwild беспорядок, и разработку проекта несколько раз перезапускали, а концепцию игры меняли.

Игроки обратили внимание на профиль программиста Джордана Белла из Rare в LinkedIn. У него указано, что он работает над Everwild. Там же говорится, что игра имеет «крупномасштабный многопользовательский мир».


Отметим, что Rare не показывала еще геймплей Everwild, но ранее заявлялась концепция игры. Говорилось, что Everwild — это проект про «исследование открытого мира и изучение нового».

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По материалам: newxboxone

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