Sony представили свой аналог Game Pass, заявлено 700+ игр на старте





В последние месяцы ходило много слухов об аналоге Game Pass от Sony. Новая подписка официально представлена. По сути, она расширяет подписку Playstation Plus до 3 уровней, при этом отказываясь от подписки Playstation Now (она будет частью новых уровней Playstation Plus).

3 уровня подписки Playstation Plus теперь выглядят следующим образом:

Playstation Plus Essential

2 бесплатные игры в месяц;Эксклюзивные скидки;Облачные сохранения;Доступ к мультиплееру;

По сути, это старая подписка Playstation Plus.

Playstation Plus Extra

Кроме перечисленного выше, доступ к каталогу игр. В него входит до 400 проектов с Playstation 4 и Playstation 5 — от внутренних студий Sony и сторонних команд. На старте заявлены Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 и Returnal. Полный список обещают огласить позже. Эти игры можно будет скачать на консоль и играть.

Playstation Plus Premium

Кроме перечисленного выше, дополнительный каталог игр, куда входит до 340 проектов — это игры с Playstation 3 (через облако), Playstation, Playstation 2 и PSP (облако и возможность скачать). Доступ к облачному стримингу игр будет доступен там, где сейчас доступен Playstation Now. Для этого уровня подписки еще заявлены специальные демо с ограниченным по времени доступом.

Для регионов, где не поддерживает Playstation Now, подписка Playstation Plus Premium будет предлагаться в варианте Playstation Plus Deluxe. В нее войдут все бонусы, кроме облачного стриминга.

Цены на подписки следующие:

Essentials — $10 в месяц, $25 в квартал, $60 в год.Extra — $15 в месяц, $40 в квартал, $100 в год.Premium — $18 в месяц, $50 в квартал и $120 в год.