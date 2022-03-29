Судоходам компенсируют часть расходов на перевозки по Севморпути

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Мария Соколова

Правительство утвердило порядок предоставления субсидии из федерального бюджета судоходным компаниям, осуществляющим регулярные перевозки по Северному морскому пути. Такое постановление от 18 марта 2022 года № 397 вступает в силу 29 марта.

В документе речь идёт о поддержке регулярных перевозок между портами Санкт-Петербург и Мурманск и регионами Дальнего Востока. Компаниям-перевозчикам компенсируют недополученные из-за льготных тарифов доходы, а также расходы, связанные с заходами судна в порты. Ежегодно на субсидирование таких перевозок из федерального бюджета будут выделять по 560 миллионов рублей.

Законы, вступающие в силу с 29 марта

Северный морской путь — кратчайший путь между Европейской частью России и Дальним Востоком. Он проходит по морям Северного ледовитого океана, обслуживает порты Арктики и крупных рек Сибири. По Севморпути перевозят топливо, оборудование, продовольственные товары, лес, полезные ископаемые.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в марте.

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