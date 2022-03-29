Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Судоходам компенсируют часть расходов на перевозки по Севморпути

Судоходам компенсируют часть расходов на перевозки по Севморпути

Судоходам компенсируют часть расходов на перевозки по Севморпути

Тема: Постановления правительства


01:07  Автор: Мария Соколова



Правительство утвердило порядок предоставления субсидии из федерального бюджета судоходным компаниям, осуществляющим регулярные перевозки по Северному морскому пути. Такое постановление от 18 марта 2022 года № 397 вступает в силу 29 марта.

В документе речь идёт о поддержке регулярных перевозок между портами Санкт-Петербург и Мурманск и регионами Дальнего Востока. Компаниям-перевозчикам компенсируют недополученные из-за льготных тарифов доходы, а также расходы, связанные с заходами судна в порты. Ежегодно на субсидирование таких перевозок из федерального бюджета будут выделять по 560 миллионов рублей.

Законы, вступающие в силу с 29 марта


Северный морской путь — кратчайший путь между Европейской частью России и Дальним Востоком. Он проходит по морям Северного ледовитого океана, обслуживает порты Арктики и крупных рек Сибири. По Севморпути перевозят топливо, оборудование, продовольственные товары, лес, полезные ископаемые.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в марте.



#судоходство #деньги


191
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Откуда берутся метеоры, астероиды, кометы и звездные дожди
Откуда берутся метеоры, астероиды, кометы и звездные дожди
Тина Канделаки бросила олигарха, утверждает Анастасия Волочкова
Тина Канделаки бросила олигарха, утверждает Анастасия Волочкова
Ольга Бузова находится в депрессии
Ольга Бузова находится в депрессии
Главную роль в The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me сыграет Джесси Бакли
Главную роль в The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me сыграет
В PUBG: Battlegrounds на Xbox обещают добавить настройки графики
В PUBG: Battlegrounds на Xbox обещают добавить настройки графики
Елизавета Боярская вышла на связь и рассказала, что делала целый месяц
Елизавета Боярская вышла на связь и рассказала, что делала целый месяц
Анна Нетребко высказалась о своих планах
Анна Нетребко высказалась о своих планах
Влад Соколовский поработал курьером и доставил обеды одиноким пенсионерам
Влад Соколовский поработал курьером и доставил обеды одиноким
Младший внук Марии Шукшиной, как оказалось, живет не с родителями, а с няней
Младший внук Марии Шукшиной, как оказалось, живет не с родителями, а
Weird West «ушла на золото», игра на этой неделе будет в Game Pass
Weird West «ушла на золото», игра на этой неделе будет в Game Pass
Анонсирована ролевая игра One Piece Odyssey, релиз в этом году
Анонсирована ролевая игра One Piece Odyssey, релиз в этом году
15 овощей и фруктов от начинающих садоводов, которые не понимают, как объяснить маленькость своего урожая
15 овощей и фруктов от начинающих садоводов, которые не понимают, как

Топ на сегодня

Лариса Гузеева в честь праздника показала, какой красавицей была в молодости
Лариса Гузеева в честь праздника показала, какой красавицей была в
Гороскоп на апрель 2022 года
Гороскоп на апрель 2022 года
В Microsoft Store обнаружили загадочное приложение для Xbox
В Microsoft Store обнаружили загадочное приложение для Xbox
Настасья Самбурская исполнила давнюю мечту и приобрела железного коня
Настасья Самбурская исполнила давнюю мечту и приобрела железного коня
Егор Крид покинул популярное шоу
Егор Крид покинул популярное шоу

Еще по теме

Российским компаниям-экспортёрам компенсируют затраты на сертификацию товаров
Железнодорожным пассажирским компаниям предоставят субсидии из бюджета
Правительство уточнило порядок субсидирования IT-кредитов
Норвегия засомневалась в целесообразности Севморпути