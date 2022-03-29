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Сын Оксаны Самойловой был доставлен в больницу в тяжелом состоянии

Сын Оксаны Самойловой был доставлен в больницу в тяжелом состоянии
Модель Оксана Самойлова рассказала о самочувствии сына Давида. Пять дней назад бизнесвумен пожаловалась на плохое самочувствие сына. У маленького Давида резко поднялась температура и возникла слабость. Врачи, приехавшие на дом, решили забрать мальчика в больницу для тщательного обследования. После нескольких дней молчания Оксана Самойлова вышла на связь и рассказала о здоровье сына. Сейчас малышу гораздо лучше, однако Давид заставил родителей всерьез поволноваться. «Давидик сильно заболел. Мы лежали в больнице все эти дни с температурой 40. С таким столкнулись впервые и, конечно, очень испугались за ребенка. Слава Богу, сейчас все хорошо. Пусть все детки будут здоровы!» — сообщила Оксана.
Оксана Самойлова с мужем и сыном - фото из архива z-aya.ru (Instagram запрещённая организация на территории РФ) В данный момент звездная семью отдыхает за границей. Как призналась 33-летняя Самойлова, лечение обошлось им в кругленькую сумму. «Цены, конечно, космос. 500 долларов за прием, и это без лекарств… Больница хорошая! Отличный персонал, врач попался прекрасный, сразу понял, что случилось», — поделилась многодетная мама. Сегодня двухлетнего малыша выписали из клиники. Оксана сразу же отправилась с сыном в магазин игрушек — таким способом она решила подбодрить ребенка. «Все позади. Боже, как я счастлива, что Давид идет на поправку. Нам еще, конечно, дома нужно продолжить лечение, но сейчас реально вздохнула с облегчением», — уточнила Самойлова. Пока Оксана с сыном лежала в больнице, старшие дети были под присмотром отца и няни. Ариела, Лея и Майя настолько переживали за Давида, что навещали его каждый день.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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