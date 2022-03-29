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То є родючий український чернозем

То є родючий український чернозем
Военнослужащие одной из бригад Вооруженных сил Украины получили в качестве трофеев несколько абсолютно целых вражеских танков, которые оккупанты бросили в поле.

В Генеральном штабе Вооруженных сил сообщили, что вражеские «профессиональные» танкисты нередко загоняют свою технику в вязкий чернозем, где машины ложатся на днище и теряют свои свойства, как боевая единица.



Наши защитники давно заприметили увязшие танки и ждали, что оккупанты вернуться за ними и готовили засаду. Но российским танкистам техника, видимо, уже не понадобилась, поэтому танки вытащили с поля при помощи трактора.

Теперь вражеские машины послужат нашим защитникам.


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По материалам: Sivator

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