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В Call of Duty: Vanguard можно играть бесплатно на протяжении 2 недель

В Call of Duty: Vanguard можно играть бесплатно на протяжении 2 недель


Издательство Activision объявило о старте новых бесплатных дней игры в Call of Duty: Vanguard. В этот раз играть бесплатно в новую часть шутера Call of Duty можно будет на протяжении 2 недель — в период с 30 марта (20:00 по московскому времени) до 13 апреля.

Как и в прошлые разы, играть в рамках акции бесплатно можно только в мультиплеер Call of Duty: Vanguard, сюжетная кампания доступна не будет. На приставках Xbox One и Xbox Series X | S потребуется подписка Xbox Live Gold или Xbox Game Pass Ultimate для доступа к мультиплееру.

Если игроки после бесплатных дней игры захотят приобрести полную версию Call of Duty: Vanguard, они смогут перенести в нее весь достигнутый прогресс.


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По материалам: newxboxone

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