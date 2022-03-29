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В Minecraft на Xbox Series X | S начала появляться трассировка лучей

В Minecraft на Xbox Series X | S начала появляться трассировка лучей


Несколько недель назад студия Mojang и Microsoft объявили о запуске новой программы тестирования Minecraft, которая получила название Minecraft Preview. В рамках этой версии игры инсайдеры Xbox имеют возможность оценить нововведения в игре раньше других.

Вышло обновление Minecraft Preview, которое включает в себя поддержку трассировки лучей в игре на Xbox Series X | S. Ранее трассировка предлагалась в Minecraft только на PC, теперь же ее распространяют на новые консоли, пока в Preview-версии проекта.

Стоит сказать, что сейчас трассировка лучей доступна не всем игрокам в Minecraft Preview на Xbox Series X | S. По какому принципу были отобраны игроки — неизвестно. Кроме того момента, что она доступна не во всех клиентах игры, ее еще можно увидеть только при создании нового мира, либо в мире с PC, где ранее уже была трассировка лучей.


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По материалам: newxboxone

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