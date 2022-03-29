В OBI опровергли информацию о возобновлении работы своих магазинов в РФ

18:30 Автор: Наталия Васильева

Источник: ТАСС

Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI опровергла сообщения о возобновлении в России работы своих магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе сети в ответ на запрос ТАСС.

Как подчеркнули в OBI, все российские магазины, как и было объявлено ранее, «останутся закрытыми на долгосрочную перспективу».

Начальник отдела закупок компании Максим Суравегин ранее заявил на форуме в Москве, что все 27 магазинов торговой сети OBI в РФ должны возобновить работу на следующей неделе.

Ранее сообщалось о прекращении OBI деятельности в России в связи с ситуацией на Украине.





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США, страны Евросоюза и ряд других государств ввели санкции в отношении России в ответ на начатую ею специальную военную операцию в поддержку Донбасса. Решение о ее проведении было принято после просьб глав ДНР и ЛНР о помощи в связи с агрессией украинских силовиков. На фоне введенных санкций многие зарубежные компании сообщили о приостановке работы в РФ или уходе с российского рынка.

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