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В OBI опровергли информацию о возобновлении работы своих магазинов в РФ

В OBI опровергли информацию о возобновлении работы своих магазинов в РФ

18:30  Автор: Наталия Васильева


Источник: ТАСС



Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI опровергла сообщения о возобновлении в России работы своих магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе сети в ответ на запрос ТАСС.

Как подчеркнули в OBI, все российские магазины, как и было объявлено ранее, «останутся закрытыми на долгосрочную перспективу».

Начальник отдела закупок компании Максим Суравегин ранее заявил на форуме в Москве, что все 27 магазинов торговой сети OBI в РФ должны возобновить работу на следующей неделе.

Ранее сообщалось о прекращении OBI деятельности в России в связи с ситуацией на Украине.


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США, страны Евросоюза и ряд других государств ввели санкции в отношении России в ответ на начатую ею специальную военную операцию в поддержку Донбасса. Решение о ее проведении было принято после просьб глав ДНР и ЛНР о помощи в связи с агрессией украинских силовиков. На фоне введенных санкций многие зарубежные компании сообщили о приостановке работы в РФ или уходе с российского рынка.



#торговля


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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