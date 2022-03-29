В Волгоградской области пройдет первый профориентационный чемпионат «Беби-Абилимпикс»

В Волгоградской области пройдет первый профориентационный чемпионат для малышей «Беби-Абилимпикс», сообщает пресс-служба Правительства Волгоградской области.

Мероприятие объединит более 150 молодых профессионалов в рамках 30 компетенций.

Региональный отбор стартует 4 апреля. Чемпионат «Беби-Абилимпикс» пройдет в Волгоградском регионе впервые.

«Абилимпикс» – международное некоммерческое движение, основной деятельностью которого является проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью с целью их профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве.