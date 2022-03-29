Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Волгоградской области пройдет первый профориентационный чемпионат «Беби-Абилимпикс»

В Волгоградской области пройдет первый профориентационный чемпионат «Беби-Абилимпикс»

В Волгоградской области пройдет первый профориентационный чемпионат «Беби-Абилимпикс»

В Волгоградской области пройдет первый профориентационный чемпионат для малышей «Беби-Абилимпикс», сообщает пресс-служба Правительства Волгоградской области.

Мероприятие объединит более 150 молодых профессионалов в рамках 30 компетенций.

Региональный отбор стартует 4 апреля. Чемпионат «Беби-Абилимпикс» пройдет в Волгоградском регионе впервые. 

«Абилимпикс» – международное некоммерческое движение, основной деятельностью которого является проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью с целью их профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В Call of Duty: Vanguard можно играть бесплатно на протяжении 2 недель
В Call of Duty: Vanguard можно играть бесплатно на протяжении 2 недель
Microsoft: Нет планов по добавлению Resident Evil Village в Game Pass
Microsoft: Нет планов по добавлению Resident Evil Village в Game Pass
Слух: Everwild от Rare может быть крупномасштабной мнопогопользовательской игрой
Слух: Everwild от Rare может быть крупномасштабной
Как вели бы себя знаки зодиака, если бы были кошками
Как вели бы себя знаки зодиака, если бы были кошками
В Волгоградской области пройдет первый профориентационный чемпионат «Беби-Абилимпикс»
В Волгоградской области пройдет первый профориентационный чемпионат
Отар Кушанашвили прошелся по Светлане Лободе
Отар Кушанашвили прошелся по Светлане Лободе
Даня Милохин обзавелся недвижимостью в центре Москвы
Даня Милохин обзавелся недвижимостью в центре Москвы
Чулпан Хаматова вернется в Россию, кода деньги закончатся
Чулпан Хаматова вернется в Россию, кода деньги закончатся
Почему сайты с полезными советами и лайфхаками пользуются популярностью
Почему сайты с полезными советами и лайфхаками пользуются
Официально: Apex Legends обновят до Xbox Series X | S уже сегодня
Официально: Apex Legends обновят до Xbox Series X | S уже сегодня
В Minecraft на Xbox Series X | S начала появляться трассировка лучей
В Minecraft на Xbox Series X | S начала появляться трассировка лучей
Дочь Иосифа Пригожина рассказала о своей беременности
Дочь Иосифа Пригожина рассказала о своей беременности

Топ на сегодня

Анонсирована ролевая игра One Piece Odyssey, релиз в этом году
Анонсирована ролевая игра One Piece Odyssey, релиз в этом году
15 овощей и фруктов от начинающих садоводов, которые не понимают, как объяснить маленькость своего урожая
15 овощей и фруктов от начинающих садоводов, которые не понимают, как
Ксения Собчак прокомментировала скандал на премии «Оскар»
Ксения Собчак прокомментировала скандал на премии «Оскар»
Елизавета Боярская вышла на связь и рассказала, что делала целый месяц
Елизавета Боярская вышла на связь и рассказала, что делала целый месяц
Младший внук Марии Шукшиной, как оказалось, живет не с родителями, а с няней
Младший внук Марии Шукшиной, как оказалось, живет не с родителями, а

Еще по теме

В Архангельской области 28 сентября стартует V региональный чемпионат «Абилимпикс»
В Калининградской области 16 сентября пройдет V региональный чемпионат «Абилимпикс»
В Алтайском крае 29-30 сентября пройдет VI чемпионат «Абилимпикс»
На Кубани пройдет V Региональный чемпионат «Абилимпикс»