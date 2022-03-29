Выяснилось, чем сейчас занимается Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров скоро отметит 55-летний юбилей, к которому сейчас тщательно готовится. Последнее время многие отечественные знаменитости пропали из соцсетей, а некоторые даже покинули Россию. Давно не дает о себе знать и Филипп Киркоров, так что его поклонники было решили, что певец вслед за экс-супругой Аллой Пугачевой улетел с детьми за границу. Однако, как выяснилось, уезжать из Москвы поп-король пока не собирается, потому что у него обширные рабочие планы. О том, чем последнее время занят певец, рассказала ведущая YouTube-проекта «Алена, блин!» Алена Жигалова, близко знающая Киркорова. Она призналась, что фанаты певца засыпали ее вопросами об их кумире, так что ей пришлось навести справки.Филипп Киркоров анонсировал свой юбилейный концерт в Кремле «Сколько я прочитала вот этих возгласов и комментариев: где сейчас Филипп Киркоров, куда пропал Филипп Киркоров. Такое чувство, что это сейчас интересует всех. Да никуда он не пропал, в Москве сидит. Готовится к своему юбилею. Он должен выступать с концертом в Кремле. И вот там его и увидите. Филипп не выкладывает ничего нигде, ни в одной соцсети не увидишь ни рекламы с ним, ни «сторис», куда он пошел и что купил. Да, Филипп молчит. Я знаю, что он глубоко переживает», — сообщила журналистка в спецвыпуске новостей о звездах. К слову, Киркоров не только репетирует шоу к 55-летнему юбилею, который он отметит 30 апреля, но и регулярно участвует в съемках шоу «Маска» на НТВ, новые выпуски которого записываются за пару дней до выхода в эфир. В минувшие выходные, к примеру, артист рассказал коллегам, что 27 марта для него особая дата, потому что в этот день 18 лет назад он развелся с Аллой Пугачевой. Сейчас знаменитости не ладят друг с другом, но Киркоров все равно тепло отзывается об экс-супруге и испытывает к ней лишь благодарность.