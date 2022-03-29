Выяснилось, чем сейчас занимается Филипп Киркоров
Сегодня, 19:35
Певец Филипп Киркоров скоро отметит 55-летний юбилей, к которому сейчас тщательно готовится. Последнее время многие отечественные знаменитости пропали из соцсетей, а некоторые даже покинули Россию. Давно не дает о себе знать и Филипп Киркоров, так что его поклонники было решили, что певец вслед за экс-супругой Аллой Пугачевой улетел с детьми за границу. Однако, как выяснилось, уезжать из Москвы поп-король пока не собирается, потому что у него обширные рабочие планы. О том, чем последнее время занят певец, рассказала ведущая YouTube-проекта «Алена, блин!» Алена Жигалова, близко знающая Киркорова. Она призналась, что фанаты певца засыпали ее вопросами об их кумире, так что ей пришлось навести справки.
Филипп Киркоров анонсировал свой юбилейный концерт в Кремле «Сколько я прочитала вот этих возгласов и комментариев: где сейчас Филипп Киркоров, куда пропал Филипп Киркоров. Такое чувство, что это сейчас интересует всех. Да никуда он не пропал, в Москве сидит. Готовится к своему юбилею. Он должен выступать с концертом в Кремле. И вот там его и увидите. Филипп не выкладывает ничего нигде, ни в одной соцсети не увидишь ни рекламы с ним, ни «сторис», куда он пошел и что купил. Да, Филипп молчит. Я знаю, что он глубоко переживает», — сообщила журналистка в спецвыпуске новостей о звездах. К слову, Киркоров не только репетирует шоу к 55-летнему юбилею, который он отметит 30 апреля, но и регулярно участвует в съемках шоу «Маска» на НТВ, новые выпуски которого записываются за пару дней до выхода в эфир. В минувшие выходные, к примеру, артист рассказал коллегам, что 27 марта для него особая дата, потому что в этот день 18 лет назад он развелся с Аллой Пугачевой. Сейчас знаменитости не ладят друг с другом, но Киркоров все равно тепло отзывается об экс-супруге и испытывает к ней лишь благодарность.
По материалам: z-aya