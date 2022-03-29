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Знаменитый кот Степан из Харькова собрал 10 тысяч долларов для животных Украины

Знаменитый кот Степан из Харькова собрал 10 тысяч долларов для животных Украины

Кот Степан, прославившийся на весь мир благодаря соцсетям, вынужденно эмигрировал вместе с хозяйкой Анной и теперь помогает собирать средства для спасения украинских животных. Всего четыре дня назад Анна от имени своего питомца объявила о начале благотворительного сбора в пользу сразу нескольких фондов, которые заняты заботой о животных, их лечением и обеспечением питанием, а также в поддержку зоопарка города Николаева.

Поклонники Степана (а у него более миллиона подписчиков) откликнулись, и хозяйка кота уже поблагодарила их за отзывчивость и поддержку.

Мы собрали 10 035 долларов, которые будут направлены благотворительным фондам... Ваш вклад бесценен, благодаря вашей поддержке мы можем обеспечить достойный уход и лечение каждому животному в Украине, большое спасибо вам!

— написала Анна.


Ранее любимец публики, проживавший с хозяйкой в Харькове, на время пропал из соцсетей, и поклонники были обеспокоены его судьбой. В середине марта хозяйка Степана вышла на связь и рассказала, что вместе со своим любимцем покинула Украину, где с 24 февраля продолжается военная спецоперация. Сейчас они находятся во Франции.

Кот Степан благодаря мемным фото и видео в прошлом году стал настолько популярным, что Бритни Спирс опубликовала его фото на своей странице, а бренд Valentino заказал у него рекламу.



Маргарита Дорошевич
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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