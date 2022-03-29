Знаменитый кот Степан из Харькова собрал 10 тысяч долларов для животных Украины

Вадим Карасев

Кот Степан, прославившийся на весь мир благодаря соцсетям, вынужденно эмигрировал вместе с хозяйкой Анной и теперь помогает собирать средства для спасения украинских животных. Всего четыре дня назад Анна от имени своего питомца объявила о начале благотворительного сбора в пользу сразу нескольких фондов, которые заняты заботой о животных, их лечением и обеспечением питанием, а также в поддержку зоопарка города Николаева.

Поклонники Степана (а у него более миллиона подписчиков) откликнулись, и хозяйка кота уже поблагодарила их за отзывчивость и поддержку.

Мы собрали 10 035 долларов, которые будут направлены благотворительным фондам... Ваш вклад бесценен, благодаря вашей поддержке мы можем обеспечить достойный уход и лечение каждому животному в Украине, большое спасибо вам!

— написала Анна.





Ранее любимец публики, проживавший с хозяйкой в Харькове, на время пропал из соцсетей, и поклонники были обеспокоены его судьбой. В середине марта хозяйка Степана вышла на связь и рассказала, что вместе со своим любимцем покинула Украину, где с 24 февраля продолжается военная спецоперация. Сейчас они находятся во Франции.

Кот Степан благодаря мемным фото и видео в прошлом году стал настолько популярным, что Бритни Спирс опубликовала его фото на своей странице, а бренд Valentino заказал у него рекламу.





Маргарита Дорошевич