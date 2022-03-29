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Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Водолеям

Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Водолеям

У каждого Знака Зодиака есть свое число-покровитель. Нумерологи рассказали, что за число помогает Водолеям и как правильно нужно использовать его силу представителям этого Знака.


Водолей — так называемый  фиксированный Знак Зодиака, который обладает очень мощной энергией. Возможно, что это присуще людям данного Знака из-за их необычного помощника, о котором пойдет речь далее.

Расчет числа удачи для Водолеев

Для каждого из Знаков расчет идентичен. Необходимо сложить цифры, составляющие даты начала и окончания периода пребывания Солнца в этом Знаке. Под управлением Водолея люди рождаются в период с 20.01 по 20.02. В конце нужно прибавить порядковый номер Водолея в зодиакальном круге — 11. Получаем следующее:

(2+0+0+1)+(2+0+0+2)+1+1=9.

Получается, что судьбой и удачей Водолеев управляет Девятка. Именно это число формирует характер этих людей. Доказательством тому служит постоянная спешка Водолеев. Они не успевают закончить одно дело, как уже занимаются другим. Девятка обладает похожей чертой.


Число 9 — это символ жизненных изменений, кардинальных перемен и новизны. Водолеи не могут жить спокойно. Им постоянно требуются какие-то новые эмоции, чувства, интересные события. Они не терпят скуку, как и Девятка.

Как правильно использовать Водолеям энергетику Девятки

Чтобы задобрить Девятку, Водолеям нужно избегать скуки и апатии. Важно общаться с приятными людьми, развлекаться и поддерживать хорошее настроение как можно чаще. Это фундаментальное правило, которое поможет любому представителю данного Знака стать успешнее и удачливее.

Девятка покровительствует определенным временным промежуткам. Например, оно обостряет интеллектуальные и физические возможности Водолеев утром в период с 09:00 до 09:59, а также вечером с 18:00 до 18:59. Еще Водолеи становятся более продуктивными в пятницу и воскресенье. Самыми лучшими днями для завершения важных проектов являются каждое 9, 18 и 27 число месяца. В эти дни можно и даже нужно знакомиться с новыми людьми, поскольку харизма и обаяние Водолеев вырастает многократно.

Теперь важно сказать пару слов о талисманах, связанных с Девяткой. Наибольший уровень совместимости у этого числа с украшениями из золота и платины. Также Девятку можно легко задобрить ношением на себе или рядом с собой таких минералов как малахит, повышающий интеллект, а также топаз, который повышает коммуникабельность, улучшает интуицию, помогает проще переживать невзгоды.

Девятка великолепно сочетается с некоторыми рунами. Самой лучшей руной для Водолеев можно считать Феху. Она помогает быстрее исполнять желания, добиваться успеха в самых разных сферах и совершать выгодные покупки. Вот как выглядит эта руна:



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По материалам: dailyhoro.ru

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