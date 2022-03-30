15 фотографий, которые показывают, как выглядит здоровый пофигизм в реальной жизни

Умение абстрагироваться от повседневных неурядиц — отличный навык, способный сделать жизнь приятней. Вот только обладают им редкие счастливчики. Они наслаждаются каждым днём и совершенно не парятся по пустякам. Даже серьёзные трудности у них получается преодолевать с улыбкой на лице. Как им это удаётся? К сожалению, секрета нет. Это особая философия. Некоторые люди являются пофигистами с рождения, другие постигают дзен с годами. В животном мире тоже есть уникумы, которые полностью солидарны с любителями здорового пофигизма.

И пусть весь мир подождёт

Плохая погода — это мелочь, если рядом настоящий друг

Настоящий рыбак наслаждается процессом, а не уловом

На улице -22, но ему просто нравится так ездить

Важный контролёр

Если всё равно промок и мокнуть ещё месяц-другой, то куда спешить?

Окрашено? Кого вы хотите этим остановить?

Решили дружной компанией «сплавать» в бар

Фотки, наверное, получились просто «огонь»

Спорт полезен, если он приносит удовольствие

Бунтарство в крови

Интересно, что это за вид велосипеда?

Внимание! Найдите программиста

Когда погода нестабильна

Если вам удалось встретить по-настоящему невозмутимого человека, которого ничего не может вывести из равновесия, берите с него пример. Он поможет найти ключик к вашей собственной нирване.