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15 фотографий, которые показывают, как выглядит здоровый пофигизм в реальной жизни

15 фотографий, которые показывают, как выглядит здоровый пофигизм в реальной жизни

Умение абстрагироваться от повседневных неурядиц — отличный навык, способный сделать жизнь приятней. Вот только обладают им редкие счастливчики. Они наслаждаются каждым днём и совершенно не парятся по пустякам. Даже серьёзные трудности у них получается преодолевать с улыбкой на лице. Как им это удаётся? К сожалению, секрета нет. Это особая философия. Некоторые люди являются пофигистами с рождения, другие постигают дзен с годами. В животном мире тоже есть уникумы, которые полностью солидарны с любителями здорового пофигизма.

И пусть весь мир подождёт

Плохая погода — это мелочь, если рядом настоящий друг

Настоящий рыбак наслаждается процессом, а не уловом

На улице -22, но ему просто нравится так ездить

Важный контролёр

Если всё равно промок и мокнуть ещё месяц-другой, то куда спешить?

Окрашено? Кого вы хотите этим остановить?

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Внимание! Найдите программиста

Когда погода нестабильна

Если вам удалось встретить по-настоящему невозмутимого человека, которого ничего не может вывести из равновесия, берите с него пример. Он поможет найти ключик к вашей собственной нирване.

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По материалам: Юмор

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