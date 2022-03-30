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19 самых глупых детских моментов, которыми поделились родители

19 самых глупых детских моментов, которыми поделились родители

Дети не самые умные существа. Конечно, в один момент они могут бросить философскую и поэтическую фразу, которая, кажется, затрагивает какую-то универсальную истину и заставляет вас размышлять об этом до конца дня. Но в следующий момент они могут засовывать соломинку в апельсин, пытаясь получить немного сока.

Давайте уделим минутку и немного невинно посмеемся над ними, хорошо? Для этого мы составили список фотографий, на которых запечатлены дети, которые временами, казалось, понятия не имели, как на самом деле устроен мир.

1. Мой сын думал, что этот выключатель будет управлять светом в магазине

2. Вчера мы нашли телефон моей жены в туалете. Мы не были уверены, кто из наших троих детей положил его туда, пока моя жена сегодня не пролистала ее фотографии

3. Он отказался позволить мне помочь ему заказать еду, потому что он «большой мальчик». Теперь он сидит как сумасшедший со своим яйцом на булочке для хот-дога с перцем халапеньо и черными оливками

4. Не переставала плакать, пока мы не надели ей конус

5. Мы с братом встретили нашего любимого супергероя (Халка), когда нам было 4 года. Мы были расстроены, потому что Лу Ферриньо не был зеленым

6. Малышка получила лосьон для удаления волос вместо геля для волос своего отца

7. Уже час они ищут ключи от машины, которые их ребенок зарыл в песке

8. Это он так прячется от меня

9. Мой ребенок пытается сбежать из машины, чтобы поиграть с ребенком в другой машине

10. Плакала, потому что узнала что у мамы есть имя

11. Она зависает там уже около часа

12. Игра в прятки с малышом всегда доставляет удовольствие

13. У моего ребенка тонны игрушек, и он играет с луком

14. «Мы разделим добычу 50/50»

15. Дочь решила рисовать в церкви

16. Робот пылесос победил в этой схватке

17. Прятки с моей племянницей. Она думает, что ее не видно

18. Мой сын сказал, что ему жарко и он хочет мороженого. Это не то, что я ожидал

19. Мой племянник хотел портрет Джорджа Вашингтона. Слава богу, он не хотел портрет Бена Франклина

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По материалам: Юмор

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