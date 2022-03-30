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Алла Пугачева собирается получить израильское гражданство

Алла Пугачева собирается получить израильское гражданство
По слухам, певица Алла Пугачева решила основательно обосноваться в Израиле. Артистка после своего отлета в Израиль вышла на связь всего лишь раз, объявив публике, что отправилась за границу на отдых, лечение и каникулы. Однако когда каникулы в гимназии ее детей закончились, Лиза и Гарри Галкины в числе учеников так и не появились.
Алла Пугачева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как пишет «Экспресс газета», ссылаясь на данные в различных СМИ, в настоящий момент Пугачева якобы подыскивает для своих детей учебное заведение в Кесарии, где они с Максимом Галкиным арендовали виллу. Кроме того, Алла Пугачева якобы подала документы на получение гражданства Израиля. Известно, что ее муж имеет еврейские корни. Ранее сообщалось, что Аллу Борисовну могли пригласить на работу в качестве ведущей на местном телевидении.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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