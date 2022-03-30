Аналитики: Playstation Plus не станет конкурентом Game Pass





Компания Sony вчера анонсировала новые уровни подписки Playstation Plus. На новых уровнях игроки будут получать доступ не только к стандартным бонусам подписки, но и к каталогу игр. Руководитель игрового подразделения Sony ранее подтвердил, что новые игры внутренних студий в день релиза не будут попадать в подписку, и это не порадовало многих игроков.

Аналитики в интервью порталу gamesindustry рассказали, что они думают по поводу новых уровней подписки Playstation Plus, и сможет ли она составить конкуренцию Game Pass.

Пирс Хардинг-Роллс из Ampere Analysis отметил, что новый Playstation Plus — не конкурент Game Pass:

Она не будет конкурировать с Xbox Game Pass. Sony хочет сосредоточиться на частом и стабильном [по качеству] выпуске своих новых игр, и их последующем [спустя время] распространении через подписку. Также свою роль сыграет выпуск в сервисе новых игр от сторонних разработчиков и издателей.

Майкл Гудман из Strategy Analytics считает, что в целом сервис Sony не может быть конкурентом Game Pass: