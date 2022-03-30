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Аналитики: Playstation Plus не станет конкурентом Game Pass

Аналитики: Playstation Plus не станет конкурентом Game Pass


Компания Sony вчера анонсировала новые уровни подписки Playstation Plus. На новых уровнях игроки будут получать доступ не только к стандартным бонусам подписки, но и к каталогу игр. Руководитель игрового подразделения Sony ранее подтвердил, что новые игры внутренних студий в день релиза не будут попадать в подписку, и это не порадовало многих игроков.

Аналитики в интервью порталу gamesindustry рассказали, что они думают по поводу новых уровней подписки Playstation Plus, и сможет ли она составить конкуренцию Game Pass.

Пирс Хардинг-Роллс из Ampere Analysis отметил, что новый Playstation Plus — не конкурент Game Pass:

Она не будет конкурировать с Xbox Game Pass. Sony хочет сосредоточиться на частом и стабильном [по качеству] выпуске своих новых игр, и их последующем [спустя время] распространении через подписку. Также свою роль сыграет выпуск в сервисе новых игр от сторонних разработчиков и издателей.

Майкл Гудман из Strategy Analytics считает, что в целом сервис Sony не может быть конкурентом Game Pass:

Это [популярность подписки] полностью зависит от реакции рынка. Microsoft сделала ставку на своевременность и точность в графиках релизов новых игр [в Game Pass], и мне кажется, что это действительно стало определяющим для них моментом. В свою очередь в случае с аудиторией PlayStation нам лишь предстоит увидеть, как она воспримет решения от Sony.

[…] Тем не менее, важно сказать, что рост Microsoft Game Pass произошел как раз на фоне этого [добавления новых игр в Game Pass в день их релиза]. Нельзя забывать и тот факт, что в случае с подписочными сервисами игровые компании не выступают друг для друга прямыми конкурентами, вопрос лежит исключительно во взаимодействии с их собственной уникальной аудиторией.
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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