Анна Семенович рассказала о травле Русских

Певица и ведущая Анна Семенович в шоке от того что творится заграницей. Артистка заявила, что в последний месяц в Европе идет совершенно несправедливое и отвратительное гонение на русских людей. «Когда на Западе отказываются лечить наших онкобольных детей. Когда мою подругу, живущую в Италии, не пускают в магазин потому, что она русская», сказала Анна Семенович.Анна Семенович - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам Анны Семенович, происходит самая настоящая русофобия, которой нет оправдания. Европейцы ведут себя, как думает исполнительница, словно какие-то лицемеры. Она и сама получила много хейта за свои высказывания. Правда, слов поддержки в разы больше, сообщает vm.ru. Ранее актриса Яна Поплавская также рассказывала о гонении на русских в Европе. По ее словам, на русских церквях стали появляться негативные надписи.