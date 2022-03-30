Анна Снаткина была в шоке от беременности

Актриса Анна Снаткина призналась, что два часа просидела в туалете. Артистка познакомилась с Виктором Васильевым на съемках шоу Yesterday Live. Между ними быстро завязались романтические отношения. Так же скоро артистка получила предложение руки и сердца, а затем узнала о беременности. Снаткина вспоминает, что хоть и чувствовала себя счастливой, но стремительное развитие событий заставило ее забеспокоиться. «Мы подали заявление. Я пошла провериться, оказывается, у меня уже два месяца беременности! У меня был адский стресс! Я внутренне понимала, что хочу ребенка. Ведь встретила своего человека, мы вместе… Но все было так быстро! Проекты, еще и свадьба впереди…» — делилась актриса. Звезда также переживала из-за реакции родителей. Анна попросила жениха рассказать только о помолвке, а вот о скором пополнении умолчать хотя бы на какой-то период.Анна Снаткина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Он не смог сдержаться. Сделал предложение, а потом сказал о беременности. И как меня накрыло! Я убежала в туалет, заперлась там, и меня два часа никто не мог оттуда достать. Я ревела как белуга. Не знала, что со мной происходит. Видимо, гормоны», — откровенничала брюнетка в YouTube-шоу «Интервью Вокруг ТВ». К счастью, Виктор оказался очень чутким человеком. Он помог избраннице справиться с волнением, и сегодня их семья — одна из самых крепких в шоу-бизнесе. Вместе супруги уже десять лет, они воспитывают очаровательную дочь Веронику. Васильев поддержал актрису и в первые недели после появления наследницы, когда ее настигла послеродовая депрессия. «Когда родилась Вероника, я поняла, что вот это маленькая, плачущая девочка теперь будет в моей жизни каждый день. Я стою над ней с памперсами и плачу: «В моей жизни что? Больше никогда не будет выходных?» — смеялась Снаткина. — Действительно их больше нет. Но! Это такая счастливая работа. Когда ты видишь перед собой это маленькое чудо, которое любит тебя ни за что, это такое счастье! Меня это так поменяло! С детьми становишься мудрее, спокойнее. Витя потрясающий папа. У меня были съемки спустя два месяца после родов, и он меня спокойно отпустил».