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Анонсировали Dungeon Defenders: Going Rogue — спин-офф к Dungeon Defenders

Анонсировали Dungeon Defenders: Going Rogue — спин-офф к Dungeon Defenders


Студия Chromatic Games анонсировала игру Dungeon Defenders: Going Rogue, которая представляет собой спин-офф к Dungeon Defenders. Новый проект вышел сегодня в раннем доступе в Steam, а на приставках Xbox One и Xbox Series X | S он станет доступен позже.

Dungeon Defenders: Going Rogue — это сочетание ролевой игры, жанра tower defense и рогалика. В ранней версии проекта, которая сегодня вышла в Steam, уже есть 80-90% от контента полной игры, как заявляют разработчики, что предполагает скорый полноценный релиз. Уже сейчас игра включает в себя более 20 карт, 4 героев, 3 битвы с боссами, более 100 предметов, систему талантов и многое другое. В игре есть одиночный режим и кооператив по сети.

Ниже можно посмотреть трейлер-анонс Dungeon Defenders: Going Rogue с геймплеем проекта.


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По материалам: newxboxone

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