Анонсирована игра MATCHO для консолей нового поколения и PC





Разработчики из FiolaSoft анонсировали новый проект — игру MATCHO, которая выйдет только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Игра пока не имеет точной даты релизы, заявлено, что она выйдет в 2022 году.

Создатели MATCHO отмечают, что игра не похожа на все, что вы могли видеть ранее. Это приключенческий шутер в жанре «три в ряд». В игре обещают интересный и наполненный юмором сюжет, который будет нелинейным. Вместе с тем, заявлена система паркура и уникальная система сражения с механикой «три в ряд».

Ниже можно посмотреть первый трейлер MATCHO.

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