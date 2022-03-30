Бесплатное обновление Mighty Goose с новыми уровнями выйдет 19 апреля





Разработчики из Blastmode и MP2 Games несколько месяцев назад анонсировали выход бесплатного крупного дополнения для Mighty Goose, которое будет включать в себя, в том числе, новые уровни. Теперь объявлена дата релиза обновления — 19 апреля 2022 года на всех актуальных игровых платформах. Напомним, что на приставках Xbox игра Mighty Goose доступна подписчикам Game Pass.

В обновлении Mighty Goose, которое выйдет 19 апреля, главный герой отправится на планету Чето, где он должен будет спасти рыболюдей от злого Барона. Сыграть в новые уровни, которые предлагаются в этом обновлении, можно только после прохождения основного сюжета игры Mighty Goose.

Ниже можно видеть несколько скриншотов из обновления для Mighty Goose.