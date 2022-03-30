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ЦБ понизил курсы доллара и евро на 31 марта

ЦБ понизил курсы доллара и евро на 31 марта

17:40  Автор: Варвара Комарова



Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 31 марта — до 84,0851 рубля и 93,6960 рубля соответственно, это следует из данных, размещенных на сайте регулятора.

Днем ранее официальные показатели на сегодня были установлены на уровне 86,2843 и 96,0085 рубля. При этом при открытии торгов Московской биржи 30 марта курс евро впервые с 23 февраля опускался ниже 91 рубля.

В начале марта курсы основных валют на фоне проведения Россией военной спецоперации на Украине несколько раз превышали исторические максимумы. 9 марта доллар достигал 120,83 рубля, а евро — 131,27 рубля, но на прошлой неделе рубль начал укрепляться.

Как заявлял в интервью «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, перевод расчетов по российскому газу и прочим товарам на рубли в перспективе может повысить спрос на национальную валюту. По его словам, зарубежные покупатели российских энергоносителей «будут вынуждены приобретать рубль и, соответственно, укреплять его устойчивость, превращая в свободно конвертируемую валюту».

Рублю поддали газу




#деньги


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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