Данила Козловский сыграет главную роль в российском сериале. В сети считали, что он лишится ролей из-за своих слов о спецоперации

Вадим Карасев

Актер Данила Козловский, который ранее выступил с осуждением спецоперации на Украине, исполнит главную роль в новом проекте онлайн-кинотеатра IVI — мистическом сериале "13 клиническая".

Козловский сыграет неизлечимо больного хирурга, который начинает работу в клинике, где врачи борются со сверхъестественными явлениями. Снимать сериал будет режиссер Клим Козинский, а автором сценария стал Андрей Золотарев, известный по сериалу "Триггер". Премьеру нового сериала обещают до конца этого года.

Это абсолютно оригинальный концепт, в котором мистика переплетается с реальными медицинскими диагнозами. Мой персонаж — "сапожник без сапог" — смертельно больной врач, который вынужден работать в закрытой организации, чтобы продлить свою жизнь,

— такая цитата Козловского о роли приводится в пресс-релизе.

Новый проект с участием актера уже прокомментировали и в телеграм-каналах.

Ранее все очень убежденно говорили, что после антивоенного поста Данилы у него будет полный запрет на профессию,

— написали в "Героине Татлера".





Данила Козловский

После своих высказываний о спецоперации в конце февраля Козловский взял паузу в соцсетях и уже давно не делал новых постов.

Многие его коллеги, также осудившие спецоперацию, уже покинули Россию. Вчера стало известно, что во Францию уехал Кирилл Серебренников, а сегодня Чулпан Хаматова, которая ранее уже перебралась в Латвию и получила работу в рижском театре, уволилась из легендарного московского "Современника".

Режиссер Никита Михалков прокомментировал эмиграцию людей искусства, заявив, что не испытывает к ним "ни сострадания, ни снисхождения".

Данила Козловский ранее также проводил много времени за границей — в США живут его бывшая возлюбленная Ольга Зуева и их общая дочь Ода Валентина, которую актер часто навещал.





Данила Козловский с дочерьюНадя Бесчетникова