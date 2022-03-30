Dead Cells получает новый бесплатный контент с обновлением Break the Bank





Игра Dead Cells с момента релиза в 2018 году активно развивается, получая платные и бесплатные DLC. При этом, бесплатные DLC несут в себе немало нового контента для игроков, как произошло и с обновлением Break the Bank, которое стало доступно сегодня.

Обновление Break the Bank для Dead Cells уже доступно на Xbox One, Xbox Series X | S и других платформах. Оно включает в себя:

Новый биом — Банк. В него игроки могут войти один раз за забег, чтобы получить золото и сокровища. Если не воспользоваться одним шансом, второго не будет.3 новых оружия3 новых мутации

В будущем разработчики обещают еще новые обновления и DLC.

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Напомним, что игра Dead Cells доступна в Game Pass.