Deliver Us The Moon обновят до Xbox Series X | S с трассировкой лучей





Несколько дней назад студия KeokeN Interactive анонсировала игру Deliver Us Mars — прямое продолжение проекта Deliver Us The Moon, вышедшего в 2018 году. Сегодня стало известно, что в планах у студии улучшить Deliver Us The Moon до консолей нового поколения.

Игра Deliver Us The Moon получит обновление до Xbox Series X | S и Playstation 5. Апдейт выйдет 19 мая, и он будет бесплатным для игроков, которые владеют копиями игры на Xbox One или Playstation 4.

Разработчики анонсировали несколько ключевых особенностей обновленной версии Deliver Us The Moon. Обещают разрешение 4K, трассировку лучей и более быстрые загрузки. Напомним, что игра создана на базе движка Unreal Engine 4.

