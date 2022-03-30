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Дмитрий Тарасов переспал с подругой невесты

Дмитрий Тарасов переспал с подругой невесты
Футболист Дмитрий Тарасов как погулял на свадьбе.   В браке с Ольгой Бузовой спортсмен старался вести непубличный образ жизни, но после развода с телеведущей все поменялось. Сейчас Дмитрий Тарасов активно делится самыми пикантными моментами своей биографии. Тарасов часто отвечает на вопросы подписчиков и старается делать это искренне. Так, кто-то поинтересовался у Димы, в каком возрасте тот пережил первый сексуальный опыт. «Пошли офигенные вопросы, — пошутил 35-летний Тарасов. — Всю свою жизнь думал, что первый секс у меня был в 18-19 лет, оказалось, что это случилось в 16. Когда у моей сестры была свадьба, я познакомился с девушкой, и у нас что-то завязалось».
Дмитрий Тарасов - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, всего на счету спортсмена три брака. Второй женой Дмитрия (после его развода с Оксаной Пономаренко — прим. «З-ая.ру») стала Ольга Бузова. Поговаривают, якобы Тарасов изменял ей с нынешней супругой Анастасией Костенко. Оля тяжело переживала разрыв, но со временем все же взяла себя в руки. Сегодня она довольно нелестно отзывается о бывшем муже. «Вообще не слежу за его жизнью, он мне не попадается, хотя не блокировала его. Из капитана команды «Локомотив» — в блогеры. Это, конечно, смешно! Но ему же как-то нужно кормить семью и миллион родственников. Блогер — это прекрасная творческая профессия... А недавно мне сказали, что он запел! Он так реально открещивался от меня, говорил, что наш брак был ошибкой, оскорблял, сливал на меня компромат, чтобы опорочить! А сейчас ходит везде и говорит обо мне. Так ошибка или единственная возможность обеспечить семью? Человек, который говорил, что устал от публичности, выставляет все в соцсети. То есть личное оказалось публичным. Как говорится, охваты сами себя не поднимут!» — негодовала недавно 36-летняя экс-ведущая «ДОМа-2». Футболист не упустил возможности оправдаться за публичный образ жизни. «Сейчас многие обвиняют меня в том, что я начал заниматься музыкой, какой-то блогерской историей. Но этому есть объяснение. Я создал семью. И, если мне это не мешает, если это не во вред моей семье, то могу заниматься тем, что хочу — петь, танцевать, плясать», — заявлял он.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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