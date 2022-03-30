Джада Пинкетт-Смит прокомментировала скандал на "Оскаре" с пощечиной, которую ее муж Уилл Смит дал Крису Року

Вадим Карасев

Джада Пинкетт-Смит впервые прокомментировала скандальную ситуацию на "Оскаре" с пощечиной, которую ее муж Уилл Смит дал комику Крису Року, вручавшему одну из наград. Поводом послужила неудачная шутка Криса, основанная на болезни Джады — алопеции (выпадении волос). Рок в шутку предположил, что Джада будет играть главную роль в продолжении фильма "Солдат Джейн", после чего Уилл и вступился за честь жены.

Настало время исцеления. Я здесь для этого,

— написала Джада в соцсетях.





Инцидент с пощечиной стал едва ли не самым запоминающимся моментом "Оскара", который продолжают обсуждать до сих пор. Смит, который в тот вечер получил "Оскар" за роль в фильме "Король Ричард", принес извинения, заявив, что его поведение было "неподобающим" и случившееся "не отражает того, каким человеком он хочет быть". Он также публично извинился перед самим Крисом Роком.

В понедельник Академия кинематографических искусств и наук заявила, что осуждает действия Смита во время церемонии вручения "Оскара" и начнет официальную проверку его пощечины Крису Року. На нее может уйти несколько недель. Сам комик решил не заявлять на Смита в полицию. К слову, после инцидента цены на билеты на скорый стендап-тур Криса Рока взлетели в разы. Если раньше они стартовали от 40 долларов, то теперь — от 400 долларов.





Джада Пинкетт-Смит и Уилл Смит

Прокомментировал ситуацию уже и актер Джим Керри. Он признался, что не понял, почему речь с извинения Уилла Смита на "Оскаре" аудитория встретила овациями.

Было противно от этих стоячих оваций. Голливуд по большей части просто бесхребетный. [На месте Криса Рока] я объявил бы, что подаю в суд на Уилла на 200 миллионов долларов, потому что это видео останется навсегда, оно будет везде. Если вы хотите кричать из зала и выражать неодобрение или говорить что-то в твиттере, это нормально, но вы не имеете права выходить на сцену и бить кого-то по лицу, потому что он что-то сказал,

— заявил Керри в эфире CBS.

Раскритиковала поведение Смита и Зои Кравиц, назвав "Оскар" шоу, где "по-видимому, нападают на людей на сцене и употребляют ненормативную лексику".

Видео с пощечиной всего за 16 часов собрало 48 млн просмотров на YouTube, и количество зрителей лишь продолжает расти.





Надя Бесчетникова