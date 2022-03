Фантастика, скандалы, криминал и секс: главные сериалы весны

Вадим Карасев

Если из-за непрерывного прокручивания ленты новостей вы почти не заметили, как пришла весна, а с ней и премьеры от стриминговых сервисов, возможно, сейчас самое время переключиться и наконец ознакомиться с новинками. Далеко не все новинки теперь доступны российской публике легально, но мы не теряем надежды на то, что новые сериалы и долгожданные продолжения уже полюбившихся проектов все же удастся оценить.

"Бриджертоны" (Bridgerton), второй сезонГде: NetflixКогда: 25 марта

Вышедший в 2020 году сериал "Бриджертоны" занял место в первой тройке самых хитовых проектов Netflix — наряду с "Бумажным домом" и "Игрой в кальмара". Создатели не претендовали на то, чтобы снять историческую драму: их экранный Лондон XIX века — красивая декорация, но никак не реальная иллюстрация эпохи. В первом сезоне сюжет разворачивался вокруг любовной истории Дафны — девушки из семейства Бриджертон — и красавчика-герцога. Снявшиеся в главных ролях Фиби Дайневор и Реге-Жан Пейдж моментально набрали популярность, Реге-Жан даже, по слухам, стал одним из кандидатов на роль нового Джеймса Бонда. Однако во втором сезоне актер не появляется (его отсутствие объясняют в самом начале), на первый план же выходит другой персонаж — Энтони Бриджертон, старший брат Дафны, его играет Джонатан Бэйли, и он тоже за первый сезон обзавелся армией поклонниц. В центре внимания — его отношения с сестрами Эдвиной и Кейт Шарма.

"Бриджертоны" остаются максимально политкорректными: если в прошлый раз особое внимание было уделено темнокожим персонажам, то во втором сезоне появляются героини с индийским бэкграундом.





Промо сериала "Бриджертоны"





"Выбывшая" (The Dropout) Где: HuluКогда: 3 марта

Кто она — гениальный инноватор или изобретательная обманщица? И верит ли сама в собственный амбициозный проект, в который поверило столько людей? Одна из нашумевших мартовских премьер — мини-сериал "Выбывшая" на основе реальной истории молодой предпринимательницы Элизабет Холмс. Героиня Аманды Сейфрид, изучавшая в Стэнфорде химию, убеждает общественность, что придумала революционную технологию, позволяющую диагностировать множество болезней по одной капле крови. Гигантские инвестиции, вершина рейтинга Forbes, репутация "нового Стива Джобса" — все это было бы очередной историей об ожившей американской мечте, если бы не оказалось фикцией. Hulu в красках описывает, как можно в одночасье стать самой молодой в мире селфмейд-миллиардершей и еще быстрее слететь с этого пьедестала — прямиком на скамью подсудимых.





Навин Эндрюс и Аманда Сейфрид в сериале "Выбывшая"





"Не сработало" (WeCrashed)Где: Apple TV+Когда: 18 марта

О взлете и падении суперуспешного, казалось бы, стартапа рассказывает в этом сезоне и Apple TV+. В сериале "Не сработало" тоже речь идет о реальном кейсе: создании в 2008 году сети инновационных коворкингов под названием WeWork. Обладатели "Оскара" Джаред Лето и Энн Хэтэуэй играют супружескую пару, основавшую стартап. Прототипы главных героев сами по себе весьма яркие персонажи: создатель WeWork — эксцентричный израильский бизнесмен Адам Ньюман (в сети вновь спорят, удачно ли Джареду Лето удалось изобразить акцент своего героя), его жена — Ребекка Пэлтроу, двоюродная сестра Гвинет, неудавшаяся актриса, тренер по йоге, коуч и далее по списку. Оба фонтанируют идеями, слишком свято верят в собственную исключительность, то и дело по очереди принимаются "перетягивать на себя одеяло", ну а чем все заканчивается — подсказывает название сериала.





Энн Хэтэуэй и Джаред Лето в сериале "Не сработало"





"Лунный рыцарь" (Moon Knight)Где: Disney+Когда: 30 марта

Герой Оскара Айзека совершенно запутался, где сон, а где реальная жизнь, у него провалы в памяти и взявшиеся непонятно откуда воспоминания о незнакомом прошлом. Со временем Стивен Грант понимает, что страдает диссоциативным расстройством личности и со своими другими "я" ему еще предстоит познакомиться. Одна из этих личностей — Лунный рыцарь, он же бывший морской пехотинец Марк Спектор. В этом образе герой борется с преступностью, оказываясь в центре смертельно опасного приключения, связанного с тайнами египетских богов.

Помимо Айзека в сериале студии Marvel снялись Итан Хоук, сыгравший лидера религиозного культа, и Гаспар Ульель в роли Полуночного человека. Для Ульеля, трагически погибшего в январе, роль в "Лунном рыцаре" стала последней в жизни.





Оскар Айзек в сериале "Лунный рыцарь"





"Газлит" (Gaslit)Где: StarzКогда: 24 апреля

Участие в сериалах таких звезд, как Джулия Робертс и Шон Пенн (которого почти невозможно узнать здесь в гриме), — уже само по себе событие: все же обычно они появляются в полном метре. Поэтому про проект Gaslit говорят давно и много. В его основе — подкаст Slow Burn о малоизвестных фактах Уотергейтского скандала, приведшего в итоге к отставке президента Никсона.

Как выяснилось, и в этой истории сработало правило "ищите женщину". Ту самую, от которой скандальную информацию об организации прослушки в офисах Демократической партии и подхватили журналисты в начале 70-х. Она — Марта Митчелл (Джулия Робертс), светская львица, супруга генпрокурора США Джона Митчелла (Шон Пенн). Женщина узнала о махинациях мужа и решила бороться за справедливость. По словам самого Ричарда Никсона, "если бы не Марта, не было бы Уотергейта". Однако ни о ней самой, ни о дилемме, вставшей перед ее мужем (действительно непростой выбор — жена или верность президенту), широкая публика практически ничего не знает. Что шоураннеру Робби Пикерингу показалось несправедливым и даже трагичным. При этом он сам говорит, что Марта — персонаж неоднозначный, и в своем сериале он постарался изобразить и ее, и других героев без прикрас — словом, это будут не безликие описания из "Википедии", а живые люди со своими мотивами и пороками.





Шон Пенн и Джулия Робертс в сериале "Газлит"





"Разговоры с друзьями" (Conversations with Friends) Где: HuluКогда: март 2022

Книга "Разговоры с друзьями" — дебют ирландки Салли Руни, однако первым был экранизирован ее второй роман — "Нормальные люди". Одноименный сериал получился атмосферным и откровенным. Судя по трейлеру и описанию, "Разговоры с друзьями" сняты в том же духе и должны понравиться тем, кто оценил "Нормальных людей". Правда, история отношений здесь более сложносочиненная. Если в "Нормальных людях" все крутилось вокруг взаимоотношений двоих героев, то на этот раз в центре внимания зрителей четверо — студентка-бисексуалка, ее бывшая девушка (а теперь просто подруга) и их новые знакомые — супружеская пара чуть постарше.





Кадр из сериала "Разговоры с друзьями"





"Жизни матрешки" (Russian Doll), второй сезонГде: NetflixКогда: 20 апреля

Не знаем, не отменит ли Netflix показ сериала со словом Russian в заголовке, но надеемся, продолжение "Жизней матрешки" все же выйдет на экраны, ведь первый сезон многим полюбился. В нем речь шла о временной петле, в которую угодила главная героиня — разработчица видеоигр по имени Надя (Наташа Лионн). Девушка после вечеринки в честь своего дня рождения погибает, однако вдруг приходит в себя на той же вечеринке. С тех пор Наде предстоит не раз умереть, а вот как вырваться из этого замкнутого круга — большой вопрос. Сценарий второго сезона пока засекречен, известно лишь то, что главная героиня снова попадает во временную петлю.





Наташа Лионн в сериале "Жизни матрешки"





"Предложение" (The Offer)Где: Paramount+Когда: 28 апреля

Изнанка киноиндустрии — это всегда интересно, особенно если речь идет о проекте, который знают абсолютно все. "Предложение" рассказывает о работе над "Крестным отцом" Фрэнсиса Форда Копполы. Создатели сериала обещают поведать реальную историю создания культового фильма, включая ранее неизвестные подробности. Не обойдется и без тех деталей, о которых поклонники "Крестного отца" уже давно наслышаны: к таким относится, например, борьба Копполы за кандидатуру Аль Пачино в качестве исполнителя главной роли, в то время как продюсеры хотели на этом месте видеть Роберта Редфорда.





Кадр из сериала "Предложение"





"Анатомия скандала" (Anatomy of a Scandal)Где: NetflixКогда: 15 апреля

Среди шоураннеров проекта — Дэвид Э. Келли, а он, как известно, большой мастер в жанре психологического триллера с убийствами и бесконечными "скелетами в шкафах" благородных семейств. Создатель "Большой маленькой лжи" и "Отыграть назад" на этот раз представляет судебную драму из жизни британской политической элиты. Сиенна Миллер играет Софи, жену министра. Уличив мужа (Руперт Френд) в измене, она еще не представляет, насколько все серьезно на самом деле. Политик обвинен в изнасиловании, его репутация рушится на глазах, прокурор (Мишель Доккери) безжалостна, и лишь Софи верит, что супруг невиновен. По информации прессы, "Анатомия скандала" будет состоять из нескольких сезонов, каждый планируется посвятить той или иной скандальной истории.





Сиенна Миллер и Руперт Френд в сериале "Анатомия скандала"





"Сияющие" (Shining Girls)Где: Apple TV+Когда: 29 апреля

Высокобюджетный проект Apple TV+ по книге Лорен Бьюкес "Сияющие" с Элизабет Мосс в главной роли объединяет в себе жанры фантастики и криминального триллера. Героиня Мосс — журналистка, чудом выжившая после нападения маньяка. Полиция не может поймать преступника, Кирби решает вести расследование своими силами. Выводы более чем неожиданные: похоже, маньяк охотится на молодых девушек, путешествуя во времени.





Элизабет Мосс в сериале "Сияющие"





"Пронзительно громко" (Roar)Где: Apple TV+Когда: 15 апреля

По романам Сесилии Ахерн уже были сняты на редкость сентиментальные ленты — "P. S. Я люблю тебя", "С любовью, Рози", однако в этот раз передозировки романтики точно не будет. "Пронзительно громко" — экранизация сборника рассказов Ахерн "Женщина, у которой выросли крылья", и теперь это скорее нечто абстрактное, но на животрепещущие темы. Сериал пресса назвала "феминистской антологией". Восемь серий представляют собой восемь отдельных историей, в центре каждой — женщина в весьма странных обстоятельствах. Одна героиня одержима поеданием семейных фотографий, другая пришла в магазин, чтобы вернуть мужа, третью не слышат мужчины, четвертая расследует собственное убийство — и все в таком духе. Каждая ситуация сама по себе сюрреалистична, но, если заглянуть глубже, проблемы узнаваемы и остры. Главная звезда в актерском составе — Николь Кидман.





Николь Кидман в сериале "Пронзительно громко"





"Первая леди" (The First Lady)Где: ShowtimeКогда: 17 апреля

Showtime в апреле выпустит сериал "Первая леди", который расскажет о том, что творится за закрытыми дверями Белого дома, каково это — быть женой первого лица США и какое влияние на политическую жизнь страны оказала каждая из этих женщин.

Первый сезон сняла Сюзанна Бир, работавшая над сериалом "Отыграть назад". Все три главные роли достались звездам: Виола Дэвис играет Мишель Обаму, Мишель Пфайффер — Бетти Форд, а Джиллиан Андерсон — Элеонору Рузвельт. Создатели сериала обещают быть честными и максимально полно раскрыть личность каждой из героинь — совершить экскурс в их прошлое, проследить, с какими вызовами они сталкивались, оказавшись в Белом доме, с какими собственными "демонами" боролись и на какие исторические решения оказали прямое или опосредованное влияние.





Александра Андервуд, Виола Дэвис, Реджина Тейлор и Санийя Сидни в сериале "Первая леди"





"Патинко" (Pachinko)Где: Apple TV+Когда: 25 марта

События сериала, основанного на романе Мин Джин Ли, происходят на протяжении 80 лет. Все начинается с рассказа о детстве Сунджи — девочки, которая росла в 1910-х в колонизированной японцами Корее. Героиня взрослеет, ей предстоит испытать несчастную любовь, оставить свой дом и переехать в Японию, которая встретит ее далеко не с распростертыми объятиями, а дальше — мы будем в течение восьми эпизодов наблюдать за тем, как складывается жизнь трех поколений семьи Сунджи на фоне меняющегося мира. Действие происходит в Корее, Японии и США.





Ким Мин-ха в сериале "Патинко"





"Девушка из Плейнвилля" (The Girl from Plainville)Где: HuluКогда: 29 марта

Сериал Hulu основан на истории преступления, потрясшей Америку: в 2014 году 17-летнюю Мишель Картер обвинили в убийстве по неосторожности — суд посчитал, что своими сообщениями, письмами и телефонными разговорами девушка довела до самоубийства молодого человека по имени Конрад Рой. Между ними существовала романтическая связь, однако общались влюбленные в течение двух лет в основном по переписке, в реальной жизни же виделись всего несколько раз. Конрад к своим 18 годам уже успел обзавестись несколькими психиатрическими диагнозами (депрессия, тревожное расстройство), предпринимал попытки суицида. Мишель в детстве страдала от расстройства пищевого поведения, имела склонность к селфхарму и с 14 лет принимала препараты, прописанные психиатром. Следствие, изучив текстовые беседы и записи разговоров, пришло к выводу, что именно слова Мишель стали "последней каплей" для Конрада, после чего он покончил с собой. Девушку приговорили к 15 месяцам тюрьмы и выпустили на три месяца раньше срока за примерное поведение. В новом сериале роль старшеклассницы доверили Эль Фаннинг, а мать погибшего сыграла Хлоя Севиньи.





Эль Фаннинг и Колтон Райан в сериале "Девушка из Плейнвилля"





"Лестница" (The Staircase)Где: HBO MaxКогда: весна 2022

"Лестница" — художественный ремейк документального мини-сериала 2004 года. В нем речь шла о расследовании убийства жены писателя Майкла Питерсона, произошедшего зимой 2001-го. Кейтлин Питерсон была обнаружена мертвой на лестнице своего дома, а супруг погибшей вскоре стал главным подозреваемым. Сам Питерсон уверял, что жена упала с лестницы, перебрав со спиртным и снотворным. Однако, как показала экспертиза, вряд ли приведшие к смерти травмы женщина могла получить в результате падения: в числе прочего был зафиксирован удар по затылку тупым предметом. Кроме того, следствие посчитало, что у Питерсона существовали мотивы для убийства: он не был верен жене, а также мог рассчитывать на страховку (жизнь Кейтлин была застрахована более чем на миллион долларов). Писателя приговорили к пожизненному заключению. Спустя годы дело Питерсона было пересмотрено: слишком много в нем было непонятного (выдвигалась даже гипотеза о том, что жену литератора атаковала сова). В этой запутанной истории попытались разобраться авторы сериала HBO Max "Лестница", где роли супругов Питерсон играют Колин Ферт и Тони Коллетт.





Колин Ферт и Тони Коллетт в сериале "Лестница"

"Оби-Ван Кеноби" (Obi-Wan Kenobi)Где: Disney+Когда: 25 мая

Во вселенной "Звездных войн" этой весной настоящее возвращение легенды. Эван Макгрегор вновь является поклонникам в своей знаменитой роли Оби-Вана Кеноби, который переживает не лучшие времена. Орден джедаев разбит, персонаж Макгрегора сломлен, он выбрал для себя добровольное изгнание и проводит дни в гнетущем одиночестве. Издалека он присматривает за мальчишкой — будущим спасителем Галактики Люком Скайуокером. Самого Оби-Вана тем временем преследуют безжалостные Инквизиторы. Судя по трейлеру, зрелище нас ждет впечатляющее — впрочем, как и всегда, когда речь идет о "Звездных войнах". Ожидается еще как минимум одно важное возвращение: в сериале появится Дарт Вейдер, его играет Хейден Кристенсен.





Эван Макгрегор в сериале "Оби-Ван Кеноби"





"Очень странные дела" (Stranger Things), четвертый сезон Где: NetflixКогда: 27 мая

Четвертый, предпоследний сезон снимался почти два года и получился очень объемным, его даже решили разделить на две части, между показом которых запланирован перерыв примерно в месяц. В новом сезоне задействованы все главные звезды "Очень странных дел" во главе с Милли Бобби Браун и Вайноной Райдер.

Ранее создатели проекта уже раскрыли интригу, касающуюся погибшего в конце прошлого сезона шерифа Хоппера (его играет Дэвид Харбор). Как выяснилось, персонаж жив-здоров, правда, находится где-то на заснеженных просторах СССР. Напомним, события сериала происходят в середине 80-х, за что он очень любим всеми, кого завораживает эта эпоха: дух времени передан весьма детально.

В первых трех сезонах рассказывалось о подростках из американского городка, которые сталкиваются с самыми разными пугающими явлениями — от исчезновения людей до встреч с жуткими монстрами. Какие события ждут героев теперь, Netflix пока держит в тайне, но было объявлено, что друзьям приходится впервые расстаться, а главное — перед ними вновь возникает "ужасающая сверхъестественная угроза".





Кадр из сериала "Очень странные дела"





"Человек, который упал на Землю" (The Man Who Fell To Earth)Где: ShowtimeКогда: 24 апреля

В середине 1970-х научно-фантастическая лента "Человек, который упал на Землю" стала кинодебютом молодого Дэвида Боуи. Этой весной Showtime покажет новый сериал, вдохновленный тем же романом Уолтера Тевиса, написанным в 1963-м. Как подчеркивают создатели, это не ремейк фильма с Боуи, хотя они и вдохновлялись культовой лентой. Чиветель Эджиофор играет пришельца, который оказывается на Земле в надежде спасти свою собственную инопланетную цивилизацию от гибели. Помочь ему в этом может только один человек — блистательная ученая в исполнении Наоми Харрис. Вот только прежде, чем помочь терпящей бедствие планете, героям предстоит начать со спасения Земли.





Чиветель Эджиофор и Наоми Харрис в сериале "Человек, который упал на Землю"





"Элита" (Elite), пятый сезон Где: NetflixКогда: 8 апреля

Испанский сериал о безбашенных учениках элитной школы продолжится в апреле. Основные сюжетные ходы держатся в секрете, однако можно не сомневаться, что в очередном сезоне, как обычно, будет много секса, интриг, вечеринок — и, скорее всего, опять произойдет какое-нибудь загадочное преступление. Поклонники гадают, будет ли кто-то из героев убит или сюжет закрутится вокруг убийства, совершенного в конце четвертого сезона. К касту сериала присоединятся новые актеры: в школе Лас-Энсинас появятся новички, включая иностранных студентов по обмену.





Кадр из сериала "Элита"





"Исправление и наказание"Где: ТНТ, PremierКогда: 14 марта

Режиссер Анна Пармас и актриса Анна Михалкова успешно сотрудничали на съемках сериала "Давай разведемся", а продолжили, представив комедийный проект "Исправление и наказание". Основное действие происходит в "местах не столь отдаленных": съемки шли на территории настоящей колонии-поселения в Пермском крае. Главная героиня, которую и играет Михалкова, — тюремный надзиратель. Алена искренне старается — не жестокостью, а исключительно человечными методами — перевоспитывать заключенных, среди которых неожиданно оказываются и ее родственники. Дело в том, что Алена — внебрачная дочь олигарха, а он оставил после своей внезапной смерти солидное наследство. Вот только где спрятаны деньги — семья покойного бизнесмена не знает и подозревает Алену. План мести заходит так далеко, что следующая встреча небедных родственников со своей соперницей ожидается уже на ее рабочем месте — в колонии.





Анна Михалкова в сериале "Исправление и наказание"





"Чикатило", второй сезон Где: OkkoКогда: 17 марта

Вышедший год назад первый сезон сериала "Чикатило" стал лидером по количеству просмотров сервиса Okko, при этом реакцию вызвал неоднозначную: одним было непонятно, как воспринимать в образе самого зловещего советского маньяка Дмитрия Нагиева, по большей части снимающегося в комедиях. Другие были недовольны тем, что за эту тему взялся Сарик Андреасян, к комедийным проектам которого всегда много вопросов. Кто-то критиковал сериал за излишний натурализм (хотя фильмы про маньяков, в общем-то, редко обходятся без подобных сцен). Так или иначе, финал первого сезона намекал на то, что будет продолжение. Сам Нагиев, кстати, по его признанию, чуть не покинул проект после первого сезона, так как устал "пропускать через себя эти отвратительные эмоции". Однако актера уговорили остаться, ведь во втором сезоне история должна обрести свое логическое завершение: все внимание направлено как раз на то, как в итоге удалось поймать маньяка, которого следователи не могли вычислить годами. Напомним, Андрея Чикатило признали виновным в гибели не менее чем 43 человек, он был приговорен к смертной казни.





Дмитрий Нагиев в сериале "Чикатило"





"Обоюдное согласие"Где: KIONКогда: 18 марта

Новая многосерийная драма Валерии Гай Германики получилась вполне в духе предыдущих проектов режиссера — мрачная история, много малоприятных персонажей и в целом ощущение безнадеги. Школьная учительница Анна Николаевна, в вечернем платье и свежих ссадинах, рано утром прыгает с яхты и выбирается на берег, с горем пополам ловит попутку, едет в полицию — подавать заявление об изнасиловании. Жертве, разумеется, не рады, еще менее ей обрадуются, когда станут выясняться подробности: предполагаемые насильники — не последние люди, местная элита. Городок небольшой, слухи разлетаются моментально. Да и сама пострадавшая настроена как-то чересчур решительно для несчастной жертвы, на которую, как полагается в таких случаях, обязательно кто-то навесит ярлык "сама виновата". Главную роль исполнила Светлана Иванова, следователя играет — внезапно — Андрей Козлов, лучше всего известный зрителям по игре "Что? Где? Когда?". Он, как выяснилось, с детства мечтал стать актером, так что предложение Германики принял не раздумывая.





Светлана Иванова в сериале "Обоюдное согласие"





Маргарита Дорошевич