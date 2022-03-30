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Григорий Лепс погорел на своем концерте

Григорий Лепс погорел на своем концерте
Певец Григорий Лепс поплатился за свое непостоянство. Артист два года назад решил провести юбилейный концерт мэтра Юрия Антонова. И за пару месяцев до пандемии артист заключил договор с Кремлевским дворцом на проведение мероприятия. Концерт должен был состояться 5 декабря 2020 года. Но потом московские власти ввели ограничения из-за коронавируса и мероприятие отложили на 2021 год. Кроме того, в целях экономии Лепс перенес юбилей в «Крокус Сити Холл» — площадку, которой владеет его друг Эмин Агаларов.
Григорий Лепс - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории Российской Федерации» Однако представители администрации Кремлевского дворца остались без денег и отправились в суд. В итоге на днях Арбитражный суд столицы вынес решение взыскать с «Продюсерского центра Григория Лепса» 1 млн 950 тысяч рублей плюс судебные расходы — 32,5 тысячи. Однако Лепс сдаваться не намерен и собирается подавать апелляцию, пишет сайт kp.ru.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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