Инсайдер считает, что Microsoft может объединить Xbox Live Gold и Game Pass





Сегодня Sony объявила о планах по развитию подписки Playstation Plus. Подписка будет состоять из нескольких уровней, о чем подробнее мы рассказывали здесь. Базовый уровень остается прежним, а более высокие предлагают доступ к играм, что сильно напоминает подписку Game Pass.

Давно ходят слухи, что Microsoft планирует отказаться от Xbox Live Gold, когда подписчиков Game Pass будет значительное количество. Известный игровой инсайдер Джез Корден высказал предположение, что Microsoft может в будущем объединить Xbox Live Gold и Xbox Game Pass. Джез не относит эту информацию к инсайдам, отмечая, что это его подозрения на фоне происходящих событий с Playstation Plus.

I suspect we'll see Microsoft consolidate Xbox Live Gold into an Xbox Game Pass tier in the future. — jez (@JezCorden) March 29, 2022



Напомним, что сейчас Xbox Live Gold является частью подписки Game Pass Ultimate. Но подписка Xbox Game Pass (которая дает доступ к играм Game Pass только на консоли) не включает в себя Xbox Live Gold.