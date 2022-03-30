Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Инсайдер считает, что Microsoft может объединить Xbox Live Gold и Game Pass

Инсайдер считает, что Microsoft может объединить Xbox Live Gold и Game Pass


Сегодня Sony объявила о планах по развитию подписки Playstation Plus. Подписка будет состоять из нескольких уровней, о чем подробнее мы рассказывали здесь. Базовый уровень остается прежним, а более высокие предлагают доступ к играм, что сильно напоминает подписку Game Pass.

Давно ходят слухи, что Microsoft планирует отказаться от Xbox Live Gold, когда подписчиков Game Pass будет значительное количество. Известный игровой инсайдер Джез Корден высказал предположение, что Microsoft может в будущем объединить Xbox Live Gold и Xbox Game Pass. Джез не относит эту информацию к инсайдам, отмечая, что это его подозрения на фоне происходящих событий с Playstation Plus.


Напомним, что сейчас Xbox Live Gold является частью подписки Game Pass Ultimate. Но подписка Xbox Game Pass (которая дает доступ к играм Game Pass только на консоли) не включает в себя Xbox Live Gold.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Новый трейлер с геймплеем Sniper Elite 5 демонстрирует стрельбу
Новый трейлер с геймплеем Sniper Elite 5 демонстрирует стрельбу
Инсайдер считает, что Microsoft может объединить Xbox Live Gold и Game Pass
Инсайдер считает, что Microsoft может объединить Xbox Live Gold и
Юлия Ковальчук рассказала, как сохраняет стройную фигуру
Юлия Ковальчук рассказала, как сохраняет стройную фигуру
Ксения Собчак высказалась о скандале комиков
Ксения Собчак высказалась о скандале комиков
Магнитные бури в апреле 2022 года
Магнитные бури в апреле 2022 года
София Ротару поделилась фото невестки - именинницы
София Ротару поделилась фото невестки - именинницы
Владимир Кузьмин трагически потерял детей
Владимир Кузьмин трагически потерял детей
К чему каркает ворона: народные приметы
К чему каркает ворона: народные приметы
Deliver Us The Moon обновят до Xbox Series X | S с трассировкой лучей
Deliver Us The Moon обновят до Xbox Series X | S с трассировкой лучей
Анонсировали Dungeon Defenders: Going Rogue — спин-офф к Dungeon Defenders
Анонсировали Dungeon Defenders: Going Rogue — спин-офф к Dungeon
Дмитрий Тарасов переспал с подругой невесты
Дмитрий Тарасов переспал с подругой невесты
Дочка Иосифа Пригожина призналась, сколько потратила на свадьбу
Дочка Иосифа Пригожина призналась, сколько потратила на свадьбу

Топ на сегодня

Катя Гордон назвала Потапа идиотом
Катя Гордон назвала Потапа идиотом
В Minecraft на Xbox Series X | S начала появляться трассировка лучей
В Minecraft на Xbox Series X | S начала появляться трассировка лучей
Даня Милохин обзавелся недвижимостью в центре Москвы
Даня Милохин обзавелся недвижимостью в центре Москвы
Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Водолеям
Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Водолеям
Почему сайты с полезными советами и лайфхаками пользуются популярностью
Почему сайты с полезными советами и лайфхаками пользуются

Еще по теме

Xbox предлагает 5 бесплатных месяцев подписки Game Pass Ultimate игрокам
Microsoft объявила о снижении цен на Game Pass и Xbox Live Gold еще в одном регионе
Microsoft снижает цены на Game Pass и Xbox Live Gold в ряде стран
15 декабря из Game Pass удалят 6 игр, а 8 декабря 3 DLC