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Инсайдер сообщает, что Xbox-эксклюзив Project Belfry выйдет в начале 2023 года

Инсайдер сообщает, что Xbox-эксклюзив Project Belfry выйдет в начале 2023 года


Игра Project Belfry пока официально не анонсирована, но о ней уже ходят слухи около года. Сразу несколько игровых инсайдеров сообщали, что это проект, над которым работает команда Stoic Studio, известная по серии игр Banner Saga. При этом, если верить слухам, разработка Project Belfry ведется совместно с подразделением Xbox, а игра станет эксклюзивом платформ Microsoft.

Известный игровой инсайдер Klobrille сообщил на форуме, что планируемая дата релиза Project Belfry — первый квартал 2023 года. Он не указал, откуда у него такая информация, но при этом ответил своим сообщением на пост пользователя, который обсуждал наем командой Stoic Studio менеджера для выпуска игр.


Напомним, что про Project Belfry уже есть некоторая информация от инсайдеров. Они ранее говорили, что это экшен с боковой прокруткой и огромным миром для исследований.

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По материалам: newxboxone

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