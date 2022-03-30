Яхта Романа Абрамовича стала достопримечательностью в Турции — в сети публикуют фото на фоне 160-метровой Eclipse

Вадим Карасев

В турецком курортном городе Мармарис несколько недель назад появилась новая достопримечательность — в порт зашла яхта Романа Абрамовича Eclipse длиной 162,5 метра. Люксовое судно сразу стало объектом пристального внимания местных жителей и туристов, а геотег порта в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) быстро наполнился фото, сделанными на фоне яхты российского олигарха.













Eclipse прибыла в Турцию на прошлой неделе. В конце февраля яхта отправилась в плавание из Карибского моря, где находилась до этого продолжительное время. У турецкого берега сейчас находится и вторая яхта Абрамовича Solaris, которая пришла в Бодрум из Барселоны.

После того как западные страны стали накладывать санкции на российских миллиардеров и арестовывать их имущество за рубежом, многие поспешили "эвакуировать" свои яхты в страны, которые от санкций пока воздержались — наибольшим спросом пользовались также ОАЭ и Мальдивы.

















Сам Абрамович сейчас также находится в Турции. Вчера в Стамбуле он принял участие в переговорах делегаций России и Украины, которые прошли во дворце Долмабахче.





Накануне встречи западные СМИ распространили информацию о том, что Абрамович якобы был ранее отравлен на переговорах в Киеве. ВВС даже написала, что было получено подтверждение от представителя Абрамовича. Однако вскоре она была вынуждена дать опровержение и извиниться за некорректную информацию — выяснилось, что с представителем миллиардера ее представители не общались и никаких данных от него не получали.





Яхта Романа Абрамовича Eclipse в порту МармарисаНадя Бесчетникова