Юлия Ковальчук рассказала, как сохраняет стройную фигуру

39-летняя певица Юлия Ковальчук, призналась, что каждый день встает на весы. Известная певица, экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук растит дочь. Амелии 4 года. Звездная мама ведет здоровый образ жизни, занимается спортом и следит за питанием. Поклонники восхищаются фигурой знаменитости. Юлия Ковальчук решила поделиться секретами, как ей удается так прекрасно выглядеть. Певица призналась, что уже много лет придерживается главного правила — тратить больше калорий, чем употребила. «Во-первых, по утрам я выпиваю стакан воды на голодный желудок, и завтракаю в идеале через полчаса. Но такое удаётся не всегда. Спорт - в любом виде, что вам больше нравится: фитнес, танцы, плавание, велосипед, терренкур, теннис - главное правило: тратьте больше калорий, чем употребляете. По еде я честно приверженец достаточно дробленого питания. Мне удобнее кушать меньше, но чаще. На перекус подходят орехи (кроме арахиса), финики, всякие сушеные фрукты», — рассказала в телеграм-канале артистка.Юлия Ковальчук «Воды тоже желательно пить достаточно - с этим у меня проблемы. Но я слушаю свой организм и если ему не хочется - не заставляю. А ещё для собственной дисциплины каждый день я взвешиваюсь. Так я точно знаю когда и от чего поправляюсь», — отметила Ковальчук. Напомним, Юлия Ковальчук замужем за Алексеем Чумаковым с 2013 года. Дочь звездной пары появилась на свет 12 октября 2017 года. Многие считают звездную семью примером для подражания. Кстати, певица убеждена, что именно материнство делает женщину полноценной, интересной и уверенной в себе. А потому артистка задумалась уже о втором ребенке. Тем более, благодаря супругу у знаменитости есть время заниматься семьей, а не только зарабатыванием денег.