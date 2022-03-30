Юлия Меньшова высказалась о своей эмиграции

Актрису Юлию Меньшову отправил в эмиграцию журналист Отар Кушанашвили. Этой весной значительная часть российских артистов уезжает из страны на неопределенный срок. Кто-то ссылается на запланированный отпуск, а кто-то просто молча едет за границу. В рядах последних числится Юлия Меньшова, которая резко перестала выходить на связь и никак не комментировала текущую обстановку. Подозрения стали подтверждаться и после слов Отара Кушанашвили, который намекнул на переезд звезды: «Юлия Меньшова уже далеко». С тех пор журналисты массово обзванивают актрису и просят дать хоть какую-нибудь информацию о своем местонахождении.Юлия Меньшова Выяснилось, что подобные разговоры не сильно трогают знаменитость. Она призналась: до последнего думала обойтись без комментариев и даже не думала, что слухам об эмиграции придадут настолько важное значение. Юлия уверяет, что находится в России и даже не планирует никуда уезжать. «Я вообще не комментирую такие высказывания. Но хочу сказать, что я в Москве. Всего доброго!», — ответила Меньшова корреспондентам «Телепрограммы». Сейчас Юлия активно общается со своей аудиторией в Телеграм-канале, что помогает ей справиться с тревожностью и стрессом. Артистка признается: только сейчас поняла, насколько важна простая человеческая коммуникация.Юлия Меньшова «Каким-то невероятным итогом прошедшего месяца стала особенная насыщенность человеческих связей. Искренность. Доброта. Взаимопомощь. Может быть, конечно, это мне лично просто так повезло… Но все равно принять этот факт за хаотичный набор случайностей не получается. В людях обострилось человеческое. Этот небольшой сдвиг в сторону чуть большей внимательности, чуть большей, чем обычно, приветливости и заботы, чуть более крепких объятий, неожиданных смс: „Ты как?“, радости при встрече, поддержки просто взглядом или улыбкой. Знаете, что я думаю? Я думаю: люди, дорогие мои люди, как же я по вам скучала!!!» — пишет Меньшова. «Пожалуй, самая сложная работа последнего месяца — оставаться собой и быть человеком. Не сдаваться под натиском лавины информации, хейта, троллинга, пропаганды, фейков, всплесков эмоций. Усмирять чувства, чтобы не потерять способность думать своей головой. Это никогда не было просто, но сегодня стало отдельным усилием. Едва ли не главным вызовом этого странного времени, которое повсюду так настойчиво хочет разделить людей на своих и чужих, по любому поводу…» — рассуждает артистка.