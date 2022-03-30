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К чему каркает ворона: народные приметы

К чему каркает ворона: народные приметы

Ворона — птица, с которой у большинства людей далеко не самые приятные ассоциации. Тем не менее, есть множество народных примет, связанных с этой птицей, которые сулят удачу и счастье.


Все любят хорошие приметы. Именно поэтому стоит знакомиться именно с такими наблюдениями, чтобы не фокусироваться на негативе. Вороны действительно могут предсказывать будущее. Настало время научиться читать их послания.

Каркающая ворона по утрам в разные дни недели

Очень важная примета касается ситуации, когда вы только что проснулись утром, и услышать, как каркает ворона. Тут необходимо помнить о том, что в разный день недели это может означать разные вещи:

в понедельник ворона утром каркает к срыву планов. Это значит, что нужно более тщательно планировать дела и иметь по возможности запасной план на случай срыва основного;

во вторник ворона утром каркает к важным знакомствам. Скорее всего, вам удастся завести важное знакомства любовного или делового характера. Сначала этот человек может показаться не самым приятным;


в среду ворона с самого утра каркает к позитивным переменам в жизни. Они могут коснуться любой из сфер жизни. Ждите изменений, но не ждите, что они будут радостными с первым минут;

в четверг ворона утром каркает к лени. Скорее всего, на вас нападет нежелание заниматься делами. Нужно найти для себя новую мотивацию;

в пятницу утром каркающая ворона указывает на то, что, возможно, придется делать важный жизненный выбор. Справиться с дилеммой помогут советы близких людей;

субботняя каркающая ворона предупреждает о том, что в семье или в любовных отношениях могут быть ссоры. Будьте предельно доброжелательными и позитивными. Это поможет обойти стороной неурядицы;

в воскресенье утром каркающая ворона, согласно приметам, намекает на то, что следующая неделя будет очень позитивной, яркой и запоминающейся. Вас ждет удача и достижение поставленных целей.

Если утром любого дня каркает стая ворон, а не одна птица, это к хаосу и неразберихе. Также это может означать, что цель, поставленная на этот день, может быть достигнута самыми разными способами.


Другие приметы, связанные с воронами

Если ворона села на подоконник, а потом начала каркать, это к серьезным переменам — переезду, расставанию, обретению новой любви. Также это может указывать на успешный поиск новой работы, на постановку новых целей.

Есть приметы также о каркающей вороне в день рождения. Если вы услышали каркающую ворону в этот важный день, это указывает на то, что следующие двенадцать месяцев будут очень удачными, яркими и запоминающимися. Вполне вероятно, что и сам день рождения тоже запомнится вам на очень долгий срок.

Если вдруг у вас уже случилась какая-то беда, а только потом вы услышали, что где-то каркает ворона, это к благоприятным переменам и снижению негативного фона в жизни. Все передряги, в которые вы попали в этот день, приведут вас к чему-то хорошему. Нужно только верить и ждать.

Если вы услышали каркающую ворону прямо перед важной встречей, то это значит, что эта встреча должна пройти удачно. Нет никакой разницы, какого рода эта встреча — деловая или романтическая. Вам удастся произвести хорошее впечатление.

Если ворона каркает в первый день лета, это к хорошему урожаю, но погода при этом может все равно быть изменчивой, непредсказуемой и не особо благоприятной.

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По материалам: dailyhoro.ru

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