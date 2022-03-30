Кармические задачи Водолеев и пути их решения

Вадим Карасев

У каждого Водолея своя судьба и свой жизненный путь, однако, у большинства людей данного Знака есть похожие кармические задачи. Это те задачи, которые ставит перед ними Вселенная еще до их появления на свет.

Если мы с вами можем изменить кармические сценарии, то задачи поменять в этой жизни никак не получится. Всем, кто рожден под Знаком Водолея, важно помнить о тех задачах, что описаны далее.

Борьба с несправедливостью

Вселенная и звезды наделили Водолеев силой ума не для того, чтобы эти люди пользовались данным преимуществом только себе во благо. Водолеям необходимо как можно раньше понять, что их способности и таланты — это не случайность. Это дар мироздания, которым нужно делиться с окружающими. Одни Водолеи становятся врачами, другие гениальными педагогами. Одни влияют на умы людей, другие занимаются благотворительностью. Если вы рождены под этим Знаком, вам совсем не обязательно всю свою жизнь посвящать другим людям. Просто старайтесь находить возможности для помощи близким, друзьям, коллегам.

Новые открытия

Именно Водолеям суждено делать самые громкие открытия в области науки. Эти люди неустанно ищут ответы на интересные и актуальные вопросы. Они не могут ничего поделать со своей врожденной любознательностью, которой их наделили высшие силы.

Кармическая задача подобного рода стоит далеко не перед всеми, но если вы чувствуете, что должны сделать прорыв в той или иной области науки, либо найти способ сделать мир лучше, вам нужно идти вперед и не бояться трудностей. Водолеям необходим поиск новых знаний и приобретение нового опыта, чтобы они могли в будущем прийти к действительно важному открытию.

Снисходительность и борьба с эгоизмом

Водолеи частенько рождаются с эгоистическими наклонностями. Это не удивительно, ведь астрологи полагают, что в прошлой жизни эти люди тоже думали лишь о себе. Сейчас, в текущем воплощении им нужно подумать об окружающих.

Из-за высокого интеллекта и наличия способностей Водолеи часто бывают требовательными

и строгими к окружающим их людям. Им нужна снисходительность и доброта, а также понимание того, что не всем дано быть такими умными и одаренными.

Словом, важная задача для каждого Водолея — постараться стать лучше. Признав свою эгоистичность, Водолей быстрее научится уважать окружающих. Эти люди смогут стать счастливее, если научатся любить всех вокруг.

Избавление от идеализма

Водолеям не нужно быть требовательными к себе и окружающим. Важно прощать себе и своим близким огрехи, неудачи. Перфекционизм Водолеев — это якорь, который тянет их вниз. Кому-то везет больше других, и они успешно сбрасывают этот якорь еще в раннем детстве или молодости. Другие Водолеи живут с желанием быть идеальными во всем до глубокой старости. Это в корне неверный подход, который никак не окупается.

Нужно позволять себе совершать ошибки и исправлять их. Стать лучше можно только пройдя по этому пути. Водолеям нужно любит себя такими, какие они есть — умными, но не идеальными. Вместе с те очень важно пытаться стать лучше, но не ставить перед собой задачу быть идеальным человеком без недостатков.