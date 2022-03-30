Ксения Бородина рассказала об алиментах

39-летняя ведущая Ксения Бородина сообщила о сложностях после развода. Телеведущая дважды была замужем, и от обоих супругов у нее подрастают дочери: 12-летняя Маруся и 6-летняя Теона. Телеведущая сама воспитывает дочерей, но не мешает их общению с родными отцами, а вот алиментов от Юрия Будагова и Курбана Омарова звезда «Дома-2» не требует. Ксения призналась, что изначально оставила решение этого вопроса на усмотрение экс-супругов и не обращалась в суд, поэтому сейчас не получает от них регулярных выплат. Кроме того, Бородина подозревает, что ее стабильное финансовое положение всерьез расслабило бывших мужей, и они теперь не считают нужным отправлять ей деньги на дочерей, раз у них и так все в порядке.Ксения Бородина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Это все на их совести. Я так когда-то решила, хотя, может, и неправильно. Потому что кто-то платит в срок, но мало. Кто-то платит то много, то совсем ничего. Призывать к совести смысла нет», — пожаловалась телеведущая. Как-то исправлять ситуацию с алиментами звезда «Дома-2» не хочет. К тому же с Омаровым она не поддерживает никакого общения даже ради дочери. Ксения уточнила, что все вопросы, связанные с Теоной, обсуждаются исключительно через няню. Она не собирается встречаться с Курбаном и в сентябре, когда в первый раз поведет наследницу в школу. «Поздравить всегда можно отдельно», — сухо заметила телеведущая. Поклонники подозревают, что и с Будаговым Бородина общается похожим образом, потому что никогда не упоминает о нем в соцсетях и ничего не рассказывает о его взаимодействии с Марусей, хотя не отрицает, что папа в жизни девочки присутствует.