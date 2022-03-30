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Ксения Собчак высказалась о скандале комиков

Ксения Собчак высказалась о скандале комиков
Ведущая и журналистка Ксения Собчак влезла в политические разборки юмористов. Таир Мамедов в начале марта записал видеообращение к бывшим коллегам по юмористическому цеху, раскритиковав их молчание по поводу острой политической ситуации. Собчак дала оценку этому поступку. Казалось бы далекий от политики шоу-бизнес тем не менее тоже демонстрирует неспокойные настроения. Так недавно Андрей Данилко в интервью Ирине Шихман раскритиковал поведение Светланы Лободы — якобы та картинно плачет на камеру, переживая за свою страну. За экс-подопечную вступилась продюсер Нателла Крапивина, заявив, что музыканту пора перестать потреблять алкоголь в больших количествах. А вот Ксению Собчак тронул другой конфликт — он разгорелся в юмористических кругах. Его начал экс-резидент Comedy Таир Мамедов — ему не понравилось молчание коллег-комиков. Он упрекнул их в трусости и лицемерии, потому что они не высказываются по острым политическим вопросам.
Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Таир Мамедов сводит счеты с Мартиросяном и бывшими коллегами, упрекая их в трусости — за молчание. Имеет ли право Таир Мамедов, проживающий в Америке, судить человека за молчание в России? Давайте каждый будет судить прежде всего сам себя — и за трусость, и за смелость. Это же тоже про ненависть, про выяснение кто лучше, а кто хуже, а не про объединение», — написала Собчак. Ксения также предложила не быть «комиссарами от совести» и отвечать исключительно за свою жизнь, семью и риски. «Не дайте сделать это с собой. Мы прежде всего люди. И должны оставаться людьми. Пусть каждый делает то, что ему по силам. И самое плохое, что могут сделать выступающие против люди — это начать выяснять, кто больше, а кто меньше старался помочь, кто плакал по-настоящему, а кто притворялся», — рассуждает телеведущая в соцсети. Отметим, что сама Ксения Собчак в начале марта уехала из страны, рассказав о запланированном отпуске с сыном. Телеведущая продолжает работать из Израиля: ведет соцсети, публикует новости и интервью. По слухам, она собирается вернуться в конце апреля, так как в Москве у нее запланировано важное мероприятие.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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